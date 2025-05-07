Відключення світла в Одесі — адреси та коли ДТЕК поверне електрику

Відключення світла в Одесі на сьогодні — кого торкнеться
Сьогодні, 7 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Біляївська, 1-9,
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська, 1-22,
- Цебриковська, 1-13,
- пров. Шахтинський, 25-46.
Роботи до 17.00
- 1а-6а Садова,
- Чайкова, 1-71,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Кошиця, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- Котлєєвська, 10-20,
- пров. Квантовий, 1-27,
- Шептицького, 1,3,5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Маріупольська, 20-68,
- Мала Садова, 1-22,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Велика Садова, 1-52,
- Південна дорога, 1-73,
- Миколаївська дорога, 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- Тополина, 10-24.
Роботи до 16.00
- Г.Крут, 33,33а,45,
- Саксаганського, 1-35,
- Дача Ковалевського, 72-136,
- 1а лінія Вільямса 43, 19/1,
- Максишка, 28-38,
- Садовського, 1-47,
- Є.Чикаленко, 17-33,
- 5-6 лінії М.Демченко, 30,38,
- пров. Карпенка-Карого, 2-21,
- пров. Водний, 1-21,
- Березанська, 3/12,
- пров. 1-3й Амундсена, 1-60.
Роботи до 17.00
Центральний РЕМ:
- Івана та Юрія Лип, 22,26,
- Тираспільське шосе, 31-219,
- Бахчева, 1-36,
- Санітарна, 1-37,
- Колонтаївська, 1-21,
- Дальницьке шосе, 3-159,
- Нескучна, 1-12,
- Тираспольська, 28-32,
- пров. 1й Східчастий, 2-18,
- Горизонтальна, 1-50,
- Північна, 12-188,
- Балківська, 1-9,
- Скиданівська, 3-7,
- Старопортофранківська, 83-97,
- Аеродромна, 1,
- Довженка, 7,9,
- узвіз Ольгіївський, 8а,
- Сосюри, 1-75,
- Магістральна, 33-122,
- Олешківська, 57,
- Сонячна, 4,
- Огородна, 101,
- Чумацька, 4-110,
- пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
- пров. Проточний, 1-15,
- Братська, 1-14,
- пров. Камʼянецький (пров. 1-й Амурський),
- пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський),
- пров. Волинський (пров. 3-й Амурський),
- пров. Кременецький (пров. 4-й Амурський),
- пров. Маковий, 2-12,
- Макова, 1-78,
- Учнівська, 1-55,
- Острозька (Амурська), 1-63,
- Дунайська, 1-36,
- Казанська, 1-25,
- Курганська, 1-20,
- Мигдальна, 4,
- Бєлінського, 3-29,
- Озерна, 1-13,
- Патріотична, 45-160,
- пров. Кінбурнський (пров. Бородінський), 3-9,
- Ангарська, 1-37,
- Аркаса, 47-164,
- Героїв Зміїного, 48-153,
- Лещенка, 2-107,
- пров. Північний, 33-47,
- пров. Георгія Гусака-Гусаченка (пров. 2й Ползунова),1-19,
- пров. Чернівецький, 1-20,
- Зернова, 1-30,
- Злакова, 1-31,
- Черкаська, 1-28,
- Олешківська, 1-62,
- Садиковська, 19-44,
- Французький б-р, 26-27,
- пров. Шампанський, 1,
- Кутузакія, 1-11,
- Південна, 17-24,
- Локальна, 1-15,
- 10-го Квітня, 5,26,
- Мечникова, 76-90,
- Майстрова, 30-38.
Роботи до 19.00
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про одеські бювети.
Читайте Новини.LIVE!