Відключення світла в Одесі — адреси та коли ДТЕК поверне електрику

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Біляївська, 1-9,

Тарутинська, 1-11,

Хуторська, 1-22,

Цебриковська, 1-13,

пров. Шахтинський, 25-46.

Роботи до 17.00

1а-6а Садова,

Чайкова, 1-71,

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Кошиця, 1-69,

Глаубермана, 1-17,164,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

Котлєєвська, 10-20,

пров. Квантовий, 1-27,

Шептицького, 1,3,5,

пров. Одеський, 3-7,

Маріупольська, 20-68,

Мала Садова, 1-22,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Велика Садова, 1-52,

Південна дорога, 1-73,

Миколаївська дорога, 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Тополина, 10-24.

Роботи до 16.00

Г.Крут, 33,33а,45,

Саксаганського, 1-35,

Дача Ковалевського, 72-136,

1а лінія Вільямса 43, 19/1,

Максишка, 28-38,

Садовського, 1-47,

Є.Чикаленко, 17-33,

5-6 лінії М.Демченко, 30,38,

пров. Карпенка-Карого, 2-21,

пров. Водний, 1-21,

Березанська, 3/12,

пров. 1-3й Амундсена, 1-60.

Роботи до 17.00

Центральний РЕМ:

Івана та Юрія Лип, 22,26,

Тираспільське шосе, 31-219,

Бахчева, 1-36,

Санітарна, 1-37,

Колонтаївська, 1-21,

Дальницьке шосе, 3-159,

Нескучна, 1-12,

Тираспольська, 28-32,

пров. 1й Східчастий, 2-18,

Горизонтальна, 1-50,

Північна, 12-188,

Балківська, 1-9,

Скиданівська, 3-7,

Старопортофранківська, 83-97,

Аеродромна, 1,

Довженка, 7,9,

узвіз Ольгіївський, 8а,

Сосюри, 1-75,

Магістральна, 33-122,

Олешківська, 57,

Сонячна, 4,

Огородна, 101,

Чумацька, 4-110,

пров. 1-6й Лазурний, 1-14,

пров. Проточний, 1-15,

Братська, 1-14,

пров. Камʼянецький (пров. 1-й Амурський),

пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський),

пров. Волинський (пров. 3-й Амурський),

пров. Кременецький (пров. 4-й Амурський),

пров. Маковий, 2-12,

Макова, 1-78,

Учнівська, 1-55,

Острозька (Амурська), 1-63,

Дунайська, 1-36,

Казанська, 1-25,

Курганська, 1-20,

Мигдальна, 4,

Бєлінського, 3-29,

Озерна, 1-13,

Патріотична, 45-160,

пров. Кінбурнський (пров. Бородінський), 3-9,

Ангарська, 1-37,

Аркаса, 47-164,

Героїв Зміїного, 48-153,

Лещенка, 2-107,

пров. Північний, 33-47,

пров. Георгія Гусака-Гусаченка (пров. 2й Ползунова),1-19,

пров. Чернівецький, 1-20,

Зернова, 1-30,

Злакова, 1-31,

Черкаська, 1-28,

Олешківська, 1-62,

Садиковська, 19-44,

Французький б-р, 26-27,

пров. Шампанський, 1,

Кутузакія, 1-11,

Південна, 17-24,

Локальна, 1-15,

10-го Квітня, 5,26,

Мечникова, 76-90,

Майстрова, 30-38.

Роботи до 19.00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про одеські бювети.