Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Відключення світла в Одесі на сьогодні — кого торкнеться

Відключення світла в Одесі на сьогодні — кого торкнеться

Ua en ru
Дата публікації: 7 травня 2025 09:47
Відключення світла в Одесі — адреси та коли ДТЕК поверне електрику
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 травня, в місті проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без світла. Завершити відновлювальні заходи обіцяють до 19:00, однак час може змінюватися.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

В кого не буде світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Біляївська, 1-9,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська, 1-22,
  • Цебриковська, 1-13,
  • пров. Шахтинський, 25-46. 

Роботи до 17.00

  • 1а-6а Садова,
  • Чайкова, 1-71,
  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Кошиця, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Котлєєвська, 10-20,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Миколаївська дорога, 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

  • Тополина, 10-24. 

Роботи до 16.00

  • Г.Крут, 33,33а,45,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Дача Ковалевського, 72-136,
  • 1а лінія Вільямса 43, 19/1,
  • Максишка, 28-38,
  • Садовського, 1-47,
  • Є.Чикаленко, 17-33,
  • 5-6 лінії М.Демченко, 30,38,
  • пров. Карпенка-Карого, 2-21,
  • пров. Водний, 1-21,
  • Березанська, 3/12,
  • пров. 1-3й Амундсена, 1-60.

Роботи до 17.00

Центральний РЕМ:

  • Івана та Юрія Лип, 22,26,
  • Тираспільське шосе, 31-219,
  • Бахчева, 1-36,
  • Санітарна, 1-37,
  • Колонтаївська, 1-21,
  • Дальницьке шосе, 3-159,
  • Нескучна, 1-12,
  • Тираспольська, 28-32,
  • пров. 1й Східчастий, 2-18,
  • Горизонтальна, 1-50,
  • Північна, 12-188,
  • Балківська, 1-9,
  • Скиданівська, 3-7,
  • Старопортофранківська, 83-97,
  • Аеродромна, 1,
  • Довженка, 7,9,
  • узвіз Ольгіївський, 8а,
  • Сосюри, 1-75,
  • Магістральна, 33-122,
  • Олешківська, 57,
  • Сонячна, 4,
  • Огородна, 101,
  • Чумацька, 4-110,
  • пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
  • пров. Проточний, 1-15,
  • Братська, 1-14,
  • пров. Камʼянецький (пров. 1-й Амурський),
  • пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський),
  • пров. Волинський (пров. 3-й Амурський),
  • пров. Кременецький (пров. 4-й Амурський),
  • пров. Маковий, 2-12,
  • Макова, 1-78,
  • Учнівська, 1-55,
  • Острозька (Амурська), 1-63,
  • Дунайська, 1-36,
  • Казанська, 1-25,
  • Курганська, 1-20,
  • Мигдальна, 4,
  • Бєлінського, 3-29,
  • Озерна, 1-13,
  • Патріотична, 45-160,
  • пров. Кінбурнський (пров. Бородінський), 3-9,
  • Ангарська, 1-37,
  • Аркаса, 47-164,
  • Героїв Зміїного, 48-153,
  • Лещенка, 2-107,
  • пров. Північний, 33-47,
  • пров. Георгія Гусака-Гусаченка (пров. 2й Ползунова),1-19,
  • пров. Чернівецький, 1-20,
  • Зернова, 1-30,
  • Злакова, 1-31,
  • Черкаська, 1-28,
  • Олешківська, 1-62,
  • Садиковська, 19-44,
  • Французький б-р, 26-27,
  • пров. Шампанський, 1,
  • Кутузакія, 1-11,
  • Південна, 17-24,
  • Локальна, 1-15,
  • 10-го Квітня, 5,26,
  • Мечникова, 76-90,
  • Майстрова, 30-38. 

Роботи до 19.00

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про одеські бювети.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER