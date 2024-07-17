Отключение воды в Одессе сегодня, 17 июля: адреса

В Одессе отключили водоснабжение сегодня, 17 июля. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 17 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 14:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Евгения Чикаленко, 44 — 87;

Архитекторская, 12 — 24;

Ильфа и Петрова, 21 — 63/1;

Люстдорфская дорога,170 — 178;

Академика Королева, 49 — 122;

Пироговская, 1;

Хуторская, 1 — 59 (парные);

Пушкинская, 28

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Состояние воды в Одесской области

Напомним, экологи провели исследование воды, отобранной на пляжах Одессы OTRADA и "Дельфин". Все основные показатели соответствуют нормам, поэтому купаться там безопасно.

Также мы сообщали, что аномальная жара в Одессе привела к переполнению пляжей, а температура Черного моря превысила +25 °C. В комментарии журналистам Новини.LIVE эколог Владислав Балинский пояснил, что повышенная температура воды сама по себе не представляет опасности для людей. Но проблема может возникнуть из-за размножения вредных бактерий.

Добавим, что из-за аномальной жары есть угроза превращения степей в пустыне. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для окружающей среды, включая обмеление рек и проблемы с питьевой водой.