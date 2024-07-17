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Відключення в Одесі — хто з містян сьогодні залишився без води

17 липня 2024 09:55
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 17 липня: адреси
В Одесі відключили водопостачання сьогодні, 17 липня. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 17 липня, сотні жителів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 14:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Євгена Чикаленка, 44 — 87;
  • Архитекторська, 12 — 24;
  • Ільфа і Петрова, 21 — 63/1;
  • Люстдорфська дорога,170 — 178;
  • Академіка Корольова, 49 — 122;
  • Пироговська, 1;
  • Хуторська, 1 — 59 (парні);
  • Пушкінська, 28.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Стан води на Одещині

Нагадаємо, екологи провели дослідження води, відібраної на пляжах Одеси OTRADA та "Дельфін". Усі основні показники відповідають нормам, тож купатись там — безпечно.

Також ми повідомляли, що аномальна спека в Одесі призвела до переповнення пляжів, а температура води Чорного моря перевищила +25 °C. У коментарі журналістам Новини.LIVE еколог Владислав Балінський пояснив, що підвищена температура води сама по собі не становить небезпеки для людей. Але проблема може виникнути через розмноження шкідливих бактерій.

Додамо, що через аномальну спеку є загроза перетворення степів на пустелі. Екологи попереджають про серйозні наслідки для довкілля, включаючи обміління річок і проблеми з питною водою.

комунальні послуги Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси

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