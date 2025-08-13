Масштабное отключение воды в Одесской области - адреса отключений и когда восстановят водоснабжение

Отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов
Сегодня, 13 августа, отключили воду тысячам абонентов Одессы и области. Причина — ремонтные работы на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 22:30.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Сегодня с 09:00 до 22:30 часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ж/м "Лузановка";
- улицы бывшего ж/м Котовского;
- с.Шевченко 3;
- с.Крыжановка;
- с.Фонтанка;
- с.Вапнярка;
- с.Новая Дофиновка;
- пгт.Черноморское 1,2.
- ул. линия 38-А, 38-42
- ул. Соляная,
- ул. Мицкевича,
- ул Рельефная.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на содержание домов для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в текущем месяце.
Читайте Новини.LIVE!