Масштабное отключение воды в Одесской области - адреса отключений и когда восстановят водоснабжение

Сегодня, 13 августа, отключили воду тысячам абонентов Одессы и области. Причина — ремонтные работы на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 22:30.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды в Одессе

Сегодня с 09:00 до 22:30 часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ж/м "Лузановка";

улицы бывшего ж/м Котовского;

с.Шевченко 3;

с.Крыжановка;

с.Фонтанка;

с.Вапнярка;

с.Новая Дофиновка;

пгт.Черноморское 1,2.

ул. линия 38-А, 38-42

ул. Соляная,

ул. Мицкевича,

ул Рельефная.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

