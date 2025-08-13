Масштабне відключення води на Одещині - адреси відключень та коли відновлять водопостачання

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 серпня, відключили воду тисячам абонентів Одеси й області. Причина — ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 22:30.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі

Сьогодні з 09:00 до 22:30 частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт. Водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

ж/м "Лузанівка";

вулиці колишнього ж/м Котовського;

с.Шевченко 3;

с.Крижанівка;

с.Фонтанка;

с.Вапнярка;

с.Нова Дофінівка;

смт.Чорноморське 1,2.

вул. лінія 38-А, 38-42

вул. Соляна,

вул. Міцкевича,

вул Рельєфна.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

