Масштабне відключення води на Одещині - адреси відключень та коли відновлять водопостачання

Відключення води в Одесі й області — адреси бюветів
Сьогодні, 13 серпня, відключили воду тисячам абонентів Одеси й області. Причина — ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 22:30.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Сьогодні з 09:00 до 22:30 частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт. Водопостачання буде відсутнє за такими адресами:
- ж/м "Лузанівка";
- вулиці колишнього ж/м Котовського;
- с.Шевченко 3;
- с.Крижанівка;
- с.Фонтанка;
- с.Вапнярка;
- с.Нова Дофінівка;
- смт.Чорноморське 1,2.
- вул. лінія 38-А, 38-42
- вул. Соляна,
- вул. Міцкевича,
- вул Рельєфна.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
