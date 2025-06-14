Ограничения водоснабжения в Одессе 14 июня - адреса

Отключение воды в Одессе — кто из горожан без водоснабжения
На нескольких улицах Одессы 14 июня будут проводить плановые и аварийные ремонтные работы на сетях водопровода. Из-за этого у некоторых абонентов будет временное ограничение водоснабжения. Воду коммунальщики обещают вернуть до 19:00.
Об этом в субботу, 14 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Адреса, где проводятся работы:
- ул. Вадима Корженко, 2-10
- ул. Троицкая, 2-24
- ул. Еврейская, 1-15
- ул. Карантинная
- Канатная, 34-38
- ул. Итальянская, 31-35
- ул. Прохоровская, 2-6
В то же время в городе возросла паника из-за слухов в соцсетях о массовых отключениях из-за прорыва водопровода. Как сообщают в "Инфоксводоканале", по состоянию на сейчас все насосные станции работают в усиленном режиме, однако из-за массового забора воды давление в сетях упало до критического уровня.
"Мы получаем много жалоб, что у кого-то исчезла вода или не набирается ванна. Люди массово открывают краны, пытаясь сделать запасы. Но именно это и вызывает проблемы с давлением в сети", — написали в пресс-службе.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, из-за прорыва трубопровода три из четырех районов Одессы остались на полтора суток без воды. В городе наблюдались большие очереди к бюветам, а также осуществлялся подвоз технической воды.
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