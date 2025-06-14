Ограничения водоснабжения в Одессе 14 июня - адреса

Мужчина набирает воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На нескольких улицах Одессы 14 июня будут проводить плановые и аварийные ремонтные работы на сетях водопровода. Из-за этого у некоторых абонентов будет временное ограничение водоснабжения. Воду коммунальщики обещают вернуть до 19:00.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса, где проводятся работы:

ул. Вадима Корженко, 2-10

ул. Троицкая, 2-24

ул. Еврейская, 1-15

ул. Карантинная

Канатная, 34-38

ул. Итальянская, 31-35

ул. Прохоровская, 2-6

В то же время в городе возросла паника из-за слухов в соцсетях о массовых отключениях из-за прорыва водопровода. Как сообщают в "Инфоксводоканале", по состоянию на сейчас все насосные станции работают в усиленном режиме, однако из-за массового забора воды давление в сетях упало до критического уровня.

"Мы получаем много жалоб, что у кого-то исчезла вода или не набирается ванна. Люди массово открывают краны, пытаясь сделать запасы. Но именно это и вызывает проблемы с давлением в сети", — написали в пресс-службе.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, из-за прорыва трубопровода три из четырех районов Одессы остались на полтора суток без воды. В городе наблюдались большие очереди к бюветам, а также осуществлялся подвоз технической воды.