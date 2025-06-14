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Главная Одесса Отключение воды в Одессе — кто из горожан без водоснабжения

Отключение воды в Одессе — кто из горожан без водоснабжения

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 14:35
Ограничения водоснабжения в Одессе 14 июня - адреса
Мужчина набирает воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Где нет воды в Одессе Телефон для справок (круглосуточно) Где набрать воды в Одессе

На нескольких улицах Одессы 14 июня будут проводить плановые и аварийные ремонтные работы на сетях водопровода. Из-за этого у некоторых абонентов будет временное ограничение водоснабжения. Воду коммунальщики обещают вернуть до 19:00.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

  • ул. Вадима Корженко, 2-10
  • ул. Троицкая, 2-24
  • ул. Еврейская, 1-15
  • ул. Карантинная
  • Канатная, 34-38
  • ул. Итальянская, 31-35
  • ул. Прохоровская, 2-6

В то же время в городе возросла паника из-за слухов в соцсетях о массовых отключениях из-за прорыва водопровода. Как сообщают в "Инфоксводоканале", по состоянию на сейчас все насосные станции работают в усиленном режиме, однако из-за массового забора воды давление в сетях упало до критического уровня.

"Мы получаем много жалоб, что у кого-то исчезла вода или не набирается ванна. Люди массово открывают краны, пытаясь сделать запасы. Но именно это и вызывает проблемы с давлением в сети", — написали в пресс-службе.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, из-за прорыва трубопровода три из четырех районов Одессы остались на полтора суток без воды. В городе наблюдались большие очереди к бюветам, а также осуществлялся подвоз технической воды.

Одесса ремонт авария Одесская область Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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