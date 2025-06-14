Обмеження водопостачання в Одесі 14 червня — адреси

Відключення води в Одесі — хто з містян без водопостачання
На кількох вулицях Одеси 14 червня проводитимуть планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водопроводу. Через це у деяких абонентів буде тимчасове обмеження водопостачання. Воду комунальники обіцяють повернути до 19:00.
Про це у суботу, 14 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Адреси, де проводяться роботи:
- вул. Вадима Корженка, 2-10
- вул. Троїцька, 2-24
- вул. Єврейська, 1-15
- вул. Карантинна
- вул. Канатна, 34-38
- вул. Італійська, 31-35
- вул. Прохоровська, 2-6
Водночас у місті зросла паніка через чутки в соцмережах про масові відключення через прорив водопроводу. Як повідомляють у "Інфоксводоканалі", станом на зараз усі насосні станції працюють у посиленому режимі, однак через масовий забір води тиск у мережах впав до критичного рівня.
"Ми отримуємо багато скарг, що в когось зникла вода або не набирається ванна. Люди масово відкривають крани, намагаючись зробити запаси. Але саме це і спричиняє проблеми з тиском у мережі", — написали у пресслужбі.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, через прорив трубопроводу три із чотирьох районів Одеси залишилися на півтори доби без води. У місті спостерігалися великі черги до бюветів, а також здійснювалось підвезення технічної води.
Читайте Новини.LIVE!