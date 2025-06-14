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Головна Одеса Відключення води в Одесі — хто з містян без водопостачання

Відключення води в Одесі — хто з містян без водопостачання

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Дата публікації: 14 червня 2025 14:35
Обмеження водопостачання в Одесі 14 червня — адреси
Чоловік набирає воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Де немає води в Одесі Телефон для довідок (цілодобово) Де набрати води в Одесі

На кількох вулицях Одеси 14 червня проводитимуть планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водопроводу. Через це у деяких абонентів буде тимчасове обмеження водопостачання. Воду комунальники обіцяють повернути до 19:00.

Про це у суботу, 14 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

  • вул. Вадима Корженка, 2-10
  • вул. Троїцька, 2-24
  • вул. Єврейська, 1-15
  • вул. Карантинна
  • вул. Канатна, 34-38
  • вул. Італійська, 31-35
  • вул. Прохоровська, 2-6

Водночас у місті зросла паніка через чутки в соцмережах про масові відключення через прорив водопроводу. Як повідомляють у "Інфоксводоканалі", станом на зараз усі насосні станції працюють у посиленому режимі, однак через масовий забір води тиск у мережах впав до критичного рівня.

"Ми отримуємо багато скарг, що в когось зникла вода або не набирається ванна. Люди масово відкривають крани, намагаючись зробити запаси. Але саме це і спричиняє проблеми з тиском у мережі", — написали у пресслужбі.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, через прорив трубопроводу три із чотирьох районів Одеси залишилися на півтори доби без води. У місті спостерігалися великі черги до бюветів, а також здійснювалось підвезення технічної води.

Одеса ремонт аварія Одеська область Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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