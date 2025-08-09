Видео
Главная Одесса Отказался проходить ВВК — как наказал суд на Одесчине

Отказался проходить ВВК — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 01:33
Житель Одесской области отказался проходить ВВК по направлению от ТЦК - как наказали в суде
Молоток судьи. Фото иллюстративное: brovary.net

Житель Одесской области отказался от прохождения медицинской комиссии по направлению от ТЦК. На него открыли дело по факту уклонения от воинского учета, которое рассматривали в Балтском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Уроженец села Песчаная Балтского района попал в отделение ТЦК, откуда его направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако проходить медосмотр мужчина отказался, не назвав никаких уважительных причин. В связи с этим было открыто уголовное производство.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.337 УК Украины (уклонение от воинского учета). Он должен заплатить 5100 гривен штрафа (300 необлагаемых минимумов).

Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Одесской области. А также о служащем ВСУ, который украл авто.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
