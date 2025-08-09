Житель Одесской области отказался проходить ВВК по направлению от ТЦК - как наказали в суде

Молоток судьи. Фото иллюстративное: brovary.net

Житель Одесской области отказался от прохождения медицинской комиссии по направлению от ТЦК. На него открыли дело по факту уклонения от воинского учета, которое рассматривали в Балтском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Уроженец села Песчаная Балтского района попал в отделение ТЦК, откуда его направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако проходить медосмотр мужчина отказался, не назвав никаких уважительных причин. В связи с этим было открыто уголовное производство.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.337 УК Украины (уклонение от воинского учета). Он должен заплатить 5100 гривен штрафа (300 необлагаемых минимумов).

