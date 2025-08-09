Відео
Головна Одеса Відмовився проходити ВЛК — як покарав суд на Одещині

Відмовився проходити ВЛК — як покарав суд на Одещині

Дата публікації: 9 серпня 2025 01:33
Житель Одещини відмовився проходити ВЛК за направленням від ТЦК - як покарали у суді
Молоток судді. Фото ілюстративне: brovary.net

Житель Одещини відмовився від проходження медичної комісії за направленням від ТЦК. На нього відкрили справу за фактом ухилення від військового обліку, яку розглядали у Балтському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Уродженець села Піщана Балтського району потрапив до відділку ТЦК, звідки його скерували на проходження військово-лікарської комісії. Однак проходити медогляд чоловік відмовився, не назвавши жодних поважних причин. У зв'язку з цим було відкрито кримінальне провадження.

Що вирішив суд 

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.337 КК України (ухилення від військового обліку). Він має сплатити 5100 гривень штрафу (300 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який порізав чоловіка на Одещині. А також про службовця ЗСУ, який вкрав авто.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
