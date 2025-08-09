Житель Одещини відмовився проходити ВЛК за направленням від ТЦК - як покарали у суді

Молоток судді. Фото ілюстративне: brovary.net

Житель Одещини відмовився від проходження медичної комісії за направленням від ТЦК. На нього відкрили справу за фактом ухилення від військового обліку, яку розглядали у Балтському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Уродженець села Піщана Балтського району потрапив до відділку ТЦК, звідки його скерували на проходження військово-лікарської комісії. Однак проходити медогляд чоловік відмовився, не назвавши жодних поважних причин. У зв'язку з цим було відкрито кримінальне провадження.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.337 КК України (ухилення від військового обліку). Він має сплатити 5100 гривень штрафу (300 неоподаткованих мінімумів).

