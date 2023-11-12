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Отношения между ОВА и облсоветом стабильные, — Кипер

12 ноября 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отношения между ОВА и облсоветом стабильные, — Кипер
Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На прошлой сессии областного совета Олег Кипер высказал острую критику по поводу работы депутатов облсовета. Однако в целом отношения между ОВА и депутатами остаются стабильными.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Я не вмешиваюсь в их работу, у меня со всеми рабочие отношения. Они работают, собираются, и это главное. Их задача принимать те решения, которые для области важны. Мы также несколько вопросов подали для того, чтобы на сессии они были рассмотрены. У нас есть видение возможного создания единой площадки обеспечения медучреждений. Просим поддержать нас по созданию такого предприятия, чтобы помогать нашим больницам в выборе заказчика", — отметил глава ОВА.

Олег Кипер говорит, что создание единой площадки обеспечения медучреждений заключается в избежании завышенных цен для лекарственных препаратов и медицинского оборудования. По его мнению, эта инициатива также предназначена для улучшения ситуации в системе здравоохранения, в частности, в тех больницах, которые сталкиваются с проблемами.

Напомним, глава Одесского ОВА на сессии облсовета "отчитал" депутатов. Кипер обвинил избранников в том, что они препятствуют созданию КУ "Одесская областная база специальных медицинских поставок", которая должна стать единой закупочной организацией с 1 января 2024 года. Но комиссии по этому вопросу переносятся, депутаты не могут собрать кворум и ведут себя неподобающе.

Добавим, что в Одессе избрали новую руководительницу областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Ею стала Светлана Изосимова, ранее возглавлявшая областной центр социально значимых болезней.

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