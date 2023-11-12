Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відносини між ОВА й облрадою стабільні, — Кіпер arrow

Відносини між ОВА й облрадою стабільні, — Кіпер

12 листопада 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відносини між ОВА й облрадою стабільні, — Кіпер
Голова ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На минулій сесії обласної ради Олег Кіпер висловив гостру критику щодо роботи депутатів облради. Проте загалом відносини між ОВА і депутатами залишаються стабільними.

Про це в ексклюзивному інтервʼю Новини.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.  

Читайте також:

"Я не втручаюся в їх роботу, в мене з усіма робочі стосунки. Вони працюють, збираються, і це головне. Їхня задача приймати ті рішення, які для області важливі. Ми також декілька питань подали для того, щоб на сесії їх було розглянуто. У нас є бачення щодо можливого створення єдиного майданчика забезпечення медзакладів. Просимо підтримати нас щодо створення такого підприємства, аби допомагати нашим лікарням у виборі замовника", — зазначив очільник ОВА.

Олег Кіпер каже, що створення єдиного майданчика забезпечення медзакладів полягає в уникненні завищених вартостей для лікарських препаратів та медичного обладнання. На його думку, ця ініціатива також призначена для покращення ситуації в системі охорони здоров'я, зокрема в тих лікарнях, які стикаються з проблемами.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА на сесії облради "відчитав" депутатів. Кіпер звинуватив обранців у тому, що вони перешкоджають створенню КУ "Одеська обласна база спеціальних медичних постачань", яка має стати єдиною організацією закупівлі з 1 січня 2024 року. Але комісії з цього питання переносяться, депутати не можуть зібрати кворум і поводяться неналежно.

Додамо, що в Одесі обрали нову керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф. Нею стала Світлана Ізосімова, яка раніше очолювала обласний центр соціально значущих хвороб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі