Відносини між ОВА й облрадою стабільні, — Кіпер

Голова ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

На минулій сесії обласної ради Олег Кіпер висловив гостру критику щодо роботи депутатів облради. Проте загалом відносини між ОВА і депутатами залишаються стабільними.

Про це в ексклюзивному інтервʼю Новини.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Я не втручаюся в їх роботу, в мене з усіма робочі стосунки. Вони працюють, збираються, і це головне. Їхня задача приймати ті рішення, які для області важливі. Ми також декілька питань подали для того, щоб на сесії їх було розглянуто. У нас є бачення щодо можливого створення єдиного майданчика забезпечення медзакладів. Просимо підтримати нас щодо створення такого підприємства, аби допомагати нашим лікарням у виборі замовника", — зазначив очільник ОВА.

Олег Кіпер каже, що створення єдиного майданчика забезпечення медзакладів полягає в уникненні завищених вартостей для лікарських препаратів та медичного обладнання. На його думку, ця ініціатива також призначена для покращення ситуації в системі охорони здоров'я, зокрема в тих лікарнях, які стикаються з проблемами.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА на сесії облради "відчитав" депутатів. Кіпер звинуватив обранців у тому, що вони перешкоджають створенню КУ "Одеська обласна база спеціальних медичних постачань", яка має стати єдиною організацією закупівлі з 1 січня 2024 року. Але комісії з цього питання переносяться, депутати не можуть зібрати кворум і поводяться неналежно.

Додамо, що в Одесі обрали нову керівницю обласного центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф. Нею стала Світлана Ізосімова, яка раніше очолювала обласний центр соціально значущих хвороб.