Италия заключит новое соглашение с Украиной о восстановлении Одессы

Спасо-Преображенский собор в Одессе пострадал от обстрела. Фото: Новини.LIVE

Италия, ЮНЕСКО и Украина 15 мая заключат соглашение о восстановлении исторического центра Одессы и, в частности, Спасо-Преображенского собора. Ранее Рим уже выделил полмиллиона евро на реставрацию крыши храма.

Об этом сообщает Reuters.

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О новом соглашении объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, выступая перед нижней палатой парламента.

О новом соглашении объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, выступая перед нижней палатой парламента.

"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, для реконструкции Одессы и ее собора. Как страна, председательствующая в G7, мы продолжаем работать над справедливым миром", — сказал он.

Также среди приоритетов Антонио Таяни назвал поддержку украинской энергетической системы.

Отметим, что Спасо-Преображенский собор был поврежден в результате российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля 2023 года. Тогда оккупанты изуродовали 29 домов. Погибли два человека.

Напомним, ранее Италия уже подписывала соглашение с Украиной о помощи в реставрации собора. Тогда говорилось, что над проектом будут работать лучшие итальянские архитекторы.

Также мы сообщали, что Италия реализует сразу несколько программ по восстановлению в Одесской области. В первую очередь, это объекты социальной сферы.