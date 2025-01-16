Італія укладе нову угоду з Україною про відновлення Одеси

Відновлення Одеси — Італія обіцяє нову допомогу
Італія, ЮНЕСКО та Україна 15 травня укладуть угоду про відновлення історичного центру Одеси та, зокрема, Спасо-Преображенського собору. Раніше Рим вже виділив пів мільйони євро на реставрацію даху храму.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо
Про нову угоду оголосив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, виступаючи перед нижньою палатою парламенту.
"15 травня ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО тут, у Римі, для реконструкції Одеси та її собору. Як країна, котра головує в G7, ми продовжуємо працювати над справедливим миром", — сказав він.
Також серед пріоритетів Антоніо Таяні назвав підтримку української енергетичної системи.
Зазначимо, що Спасо-Преображенський собор був пошкоджений внаслідок російського обстрілу Одеси у ніч проти 23 липня 2023 року. Тоді окупанти понівечили 29 будинків. Загинули двоє людей.
Нагадаємо, раніше Італія вже підписувала угоду з Україною про допомогу у реставрації собору. Тоді йшлося, що над проєктом працюватимуть найкращі італійські архітектори.
Також ми повідомляли, що Італія реалізує одразу декілька програм з відбудови в Одеській області. В першу чергу, це об'єкти соціальної сфери.
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