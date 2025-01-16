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Відновлення Одеси — Італія обіцяє нову допомогу

16 січня 2025 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Італія укладе нову угоду з Україною про відновлення Одеси
Спасо-Преображенський собор в Одесі постраждав від обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Італія, ЮНЕСКО та Україна 15 травня укладуть угоду про відновлення історичного центру Одеси та, зокрема, Спасо-Преображенського собору. Раніше Рим вже виділив пів мільйони євро на реставрацію даху храму. 

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Про нову угоду оголосив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, виступаючи перед нижньою палатою парламенту. 

"15 травня ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО тут, у Римі, для реконструкції Одеси та її собору. Як країна, котра головує в G7, ми продовжуємо працювати над справедливим миром", — сказав він. 

Також серед пріоритетів Антоніо Таяні назвав підтримку української енергетичної системи. 

Зазначимо, що Спасо-Преображенський собор був пошкоджений внаслідок російського обстрілу Одеси у ніч проти 23 липня 2023 року. Тоді окупанти понівечили 29 будинків. Загинули двоє людей.

Нагадаємо, раніше Італія вже підписувала угоду з Україною про допомогу у реставрації собору. Тоді йшлося, що над проєктом працюватимуть найкращі італійські архітектори.

Також ми повідомляли, що  Італія реалізує одразу декілька програм з відбудови в Одеській області. В першу чергу, це об'єкти соціальної сфери.

Одеса Італія церква реставрація Новини Одеси відновлення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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