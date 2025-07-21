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Главная Одесса Отдых в Одессе — вода у берегов существенно остыла

Отдых в Одессе — вода у берегов существенно остыла

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 05:24
Погода в Одессе 21 июля: температура моря и воздуха: температура моря и воздуха
Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 21 июля, в Одессе сохраняется теплая погода без осадков. Ветер — юго-западный, а на термометрах до +30 °C. Однако температура воды в море — всего +16...+17 °C. Это может испортить планы желающих поплавать.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

По прогнозу понедельник пройдет без существенных осадков. В городе переменная облачность, юго-западный ветер до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +28...+30 °C, а ночью температура будет держаться в пределах +19...+21 °C.

Побережье остается привлекательным для отдыха, но есть нюанс - температура морской воды упала до +16...+17 °C. Это может быть неприятным сюрпризом для тех, кто рассчитывал на теплое купание. По словам синоптиков, причина - ветер с моря, который гонит холодные глубинные воды ближе к берегу.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В Одесской области ситуация похожая: ожидается переменная облачность без осадков, ветер — юго-западный. Днем температура воздуха в регионе будет колебаться от +28 °C...+33 °C, а местами и до +36 °C. Ночью столбики термометра опустятся до +16...+21 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Відпочинок в Одесі на скільки прогрілась вода у морі - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Напомним, в Одесской области зафиксировали уже четыре трагических случая гибели людей на воде. Также мы писали, что в Черном море у побережья Одесской области зафиксировали размножение американского голубого краба.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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