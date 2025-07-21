Погода в Одесі 21 липня: температура моря і повітря

Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 21 липня, в Одесі зберігається тепла погода без опадів. Вітер — південно-західний, а на термометрах до +30 °C. Проте температура води в морі — лише +16...+17 °C. Це може зіпсувати плани охочих поплавати.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом понеділок пройде без істотних опадів. У місті мінлива хмарність, південно-західний вітер до 12 м/с. Вдень повітря прогріється до +28…+30 °C, а вночі температура триматиметься в межах +19…+21 °C.

Узбережжя залишається привабливим для відпочинку, але є нюанс — температура морської води впала до +16...+17 °C. Це може бути неприємним сюрпризом для тих, хто розраховував на тепле купання. За словами синоптиків, причина — вітер з моря, який жене холодні глибинні води ближче до берега.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В Одеській області ситуація схожа: очікується мінлива хмарність без опадів, вітер — південно-західний. Вдень температура повітря в регіоні коливатиметься від +28 °C...+33 °C, а місцями й до +36 °C. Вночі стовпчики термометра опустяться до +16…+21 °C. Видимість на автошляхах добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували вже чотири трагічні випадки загибелі людей на воді. Також ми писали, що у Чорному морі біля узбережжя Одещини зафіксували розмноження американського блакитного краба.