Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок в Одесі — вода біля берегів суттєво охолола

Відпочинок в Одесі — вода біля берегів суттєво охолола

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 05:24
Погода в Одесі 21 липня: температура моря і повітря
Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 21 липня, в Одесі зберігається тепла погода без опадів. Вітер — південно-західний, а на термометрах до +30 °C. Проте температура води в морі — лише +16...+17 °C. Це може зіпсувати плани охочих поплавати.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом понеділок пройде без істотних опадів. У місті мінлива хмарність, південно-західний вітер до 12 м/с. Вдень повітря прогріється до +28…+30 °C, а вночі температура триматиметься в межах +19…+21 °C.

Узбережжя залишається привабливим для відпочинку, але є нюанс — температура морської води впала до +16...+17 °C. Це може бути неприємним сюрпризом для тих, хто розраховував на тепле купання. За словами синоптиків, причина — вітер з моря, який жене холодні глибинні води ближче до берега.

Відпочинок в Одесі на скільки прогрілась вода у морі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В Одеській області ситуація схожа: очікується мінлива хмарність без опадів, вітер — південно-західний. Вдень температура повітря в регіоні коливатиметься від +28 °C...+33 °C, а місцями й до +36 °C. Вночі стовпчики термометра опустяться до +16…+21 °C. Видимість на автошляхах добра.

Відпочинок в Одесі на скільки прогрілась вода у морі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували вже чотири трагічні випадки загибелі людей на воді. Також ми писали, що у Чорному морі біля узбережжя Одещини зафіксували розмноження американського блакитного краба

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації