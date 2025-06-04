Житель Одесской области после застолья убил товарища и оставил его тело на полу

Подозреваемый на допросе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области жестоко избил мужчину после хмельного застолья и оставил его на полу без признаков жизни. Потерпевший скончался, а подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Трагедия произошла в одной из жилых многоэтажек в городе Южном. Участковый офицер полиции обнаружил в квартире 31-летнего мужчины тело его 36-летнего товарища со следами насильственной смерти. В ходе расследования установили, что несколькими днями ранее хозяин с гостем употребляли алкогольные напитки и во время застолья поссорились. Тогда владелец помещения беспощадно избил гостя кулаками по голове и пошел отдыхать. А когда обнаружил пострадавшего без признаков жизни, так и оставил его лежать на кухне. Предварительно, потерпевший скончался в результате отека головного мозга.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которые молотком выбивали пенсию у бабушки. А также о военном, который беспощадно избил мужчину и отобрал его авто.