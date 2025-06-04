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Головна Одеса Відпочинок закінчився вбивством — мешканця Одещини затримано

Відпочинок закінчився вбивством — мешканця Одещини затримано

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Дата публікації: 4 червня 2025 12:10
Мешканець Одещини після застілля вбив товариша та залишив його тіло на підлозі
Підозрюваний на допиті. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини жорстоко побив чоловіка після хмільного застілля та залишив його на підлозі без ознак життя. Потерпілий помер, а підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Трагедія сталася в одній із житлових багатоповерхівках у місті Південне. Дільничний офіцер поліції виявив у квартирі 31-річного чоловіка тіло його 36-річного товариша зі слідами насильницької смерті. В ході розслідування слідчі встановили, що кількома днями раніше господар з гостем вживали алкогольні напої і під час застілля посварилися. Тоді власник приміщення нещадно побив гостя кулаками по голові і пішов відпочивати. А коли виявив постраждалого без ознак життя, так і залишив його на кухні лежати. Попередньо, потерпілий помер унаслідок набряку головного мозку. 

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за  ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, які молотком вибивали пенсію в бабусі. А також про військового, який нещадно побив чоловіка та відібрав його авто.

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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