Мешканець Одещини після застілля вбив товариша та залишив його тіло на підлозі

Підозрюваний на допиті. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини жорстоко побив чоловіка після хмільного застілля та залишив його на підлозі без ознак життя. Потерпілий помер, а підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Трагедія сталася в одній із житлових багатоповерхівках у місті Південне. Дільничний офіцер поліції виявив у квартирі 31-річного чоловіка тіло його 36-річного товариша зі слідами насильницької смерті. В ході розслідування слідчі встановили, що кількома днями раніше господар з гостем вживали алкогольні напої і під час застілля посварилися. Тоді власник приміщення нещадно побив гостя кулаками по голові і пішов відпочивати. А коли виявив постраждалого без ознак життя, так і залишив його на кухні лежати. Попередньо, потерпілий помер унаслідок набряку головного мозку.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, які молотком вибивали пенсію в бабусі. А також про військового, який нещадно побив чоловіка та відібрав його авто.