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Главная Одесса Отсрочка за 11 тысяч долларов — что предлагали одесситу

Отсрочка за 11 тысяч долларов — что предлагали одесситу

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 13:33
Одесситы требовали деньги за оформление отсрочки ТЦК от мобилизации из-за ухода за якобы больным отцом
Задержание фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

Одесситы за деньги предлагали мужчине оформить отсрочку от мобилизации по уходу за якобы "больным" отцом. Однако дельцов задержали во время получения взятки, им грозит немалый срок заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Жители Одессы 28-ми и 45-ти лет подыскали военнообязанного мужчину и предложили за деньги повлиять на должностных лиц ТЦК и СП по поводу решения мобилизационных вопросов. Дельцы пообещали одесситу обеспечить его справкой о временном освобождении от призыва в связи с уходом за больным отцом, который на самом деле является здоровым. Требовали они за это 11 тысяч долларов. По словам фигурантов, весь процесс занял бы около трех недель. Полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали подозреваемых после получения ими от клиента первого транша в сумме 5000 долларов.

Правоохранители задержали дельцов, как только они получили первую часть взятки за свои "услуги". В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли документацию, деньги, незаконно добытые фигурантами, и их мобильные телефоны.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством по предварительному сговору). Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о наркокурьере, которого задержали в Одессе. А также о женщине, которая эксплуатировала собственную мать.

Одесса Новости Одессы мобилизация Нацполиция задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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