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Головна Одеса Відстрочка за 11 тисяч доларів — що пропонували одеситу

Відстрочка за 11 тисяч доларів — що пропонували одеситу

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 13:33
Одесити вимагали гроші за оформлення відстрочки ТЦК від мобілізації через догляд за нібито хворим батьком
Затримання фігурантів. Фото: Національна поліція України

Одесити за гроші пропонували чоловіку оформити відстрочку від мобілізації по догляду за нібито "хворим" батьком. Однак ділків затримали під час одержання хабаря, їм загрожує чималий термін ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Жителі Одеси 28-ми і 45-ти років підшукали військовозобов’язаного чоловіка і запропонували за гроші вплинути на посадовців ТЦК та СП з приводу вирішення мобілізаційних питань. Ділки пообіцяли одеситу забезпечити його довідкою про тимчасове звільнення від призову у зв’язку із доглядом за хворим батьком, який насправді є здоровим, і вимагали за це 11 тисяч доларів. За словами фігурантів, весь процес зайняв би близько трьох тижнів. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали підозрюваних після отримання ними від клієнта першого траншу в сумі 5000 доларів.

Правоохоронці затримали ділків, щойно вони отримали першу частину хабаря за свої "послуги". Як речові докази поліцейські вилучили документацію, гроші, незаконно здобуті фігурантами, та їхні мобільні телефони.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (в одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням  за попередньою змовою). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наркокур'єра, якого затримали в Одесі. А також про жінку, яка експлуатувала власну матір.

Одеса Новини Одеси мобілізація Нацполіція затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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