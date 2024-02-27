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Придумал троих детей и пытался сбежать — в Одесской области задержали уклониста

27 февраля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Придумал троих детей и пытался сбежать — в Одесской области задержали уклониста
Мужчина ставит печать на документах. Фото: НАПК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мужчина пытался пересечь государственную границу через участок трассы Одесса — Рени. Основанием для выезда из страны были поддельные свидетельства о рождении несуществующих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Детали преступления

Житель Черниговщины с помощью компьютера изготовил свидетельства о рождении малолетних детей. При пересечении границы через транзитный участок автодороги Одесса — Рени он предоставил эти документы пограничникам, однако сотрудники службы разоблачили подделки.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении в подлоге официальных документов по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Пока ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Другие попытки незаконно пересечь государственную границу в Одесской области

Напомним, в Одесской области задержали священника, который хотел помочь военнообязанному бежать в Молдову. С этой целью он использовал ребенка, однако схему разоблачили пограничники Измаильского отряда.

Также мы писали, что мужчина пытался незаконно сбежать в Молдову, но ему это не удалось. Волки заметили уклониста, поэтому он забрался на дерево и ждал помощи.

Добавим, что группа уклонистов пыталась пересечь границу на Одесчине, называя себя военными. Своему проводнику они были готовы заплатить от 5 до 6 тысяч долларов.

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