Вигадав трьох дітей та намагався втекти — на Одещині затримали ухилянта

Чоловік ставить печатку на документах. Фото: НАЗК

Чоловік намагався перетнути державний кордон через ділянку траси Одеса — Рені. Підставою для виїзду з країни були підроблені свідоцтва народження неіснуючих дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі злочину

Мешканець Чернігівщини за допомогою комп'ютера виготовив свідоцтва про народження малолітніх дітей. Під час перетину кордону через транзитну ділянку автодороги Одеса — Рені він надав ці документи прикордонникам, проте працівники служби викрили підробки.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру в підробленні офіційних документів за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Наразі йому загрожує обмеження волі на строк до двох років.

Інші спроби незаконно перетнути державний кордон на Одещині

Нагадаємо, на Одещині затримали священника, який хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Молдови. Задля цього він використав дитину, проте схему викрили прикордонники Ізмаїльського загону.

Також ми писали, що чоловік намагався незаконно втекти до Молдови, але йому це не вдалося. Вовки запримітили ухилянта, тож він забрався на дерево та чекав на допомогу.

Додамо, що група ухилянтів намагалася перейти кордон на Одещині, називаючи себе військовими. Своєму провіднику вони були готові заплатити від 5 до 6 тисяч доларів.