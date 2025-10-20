Видео
Недвижимость

Армия
Видео

Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 22:33
обновлено: 20:54
Что изменит военная администрация в Одессе - как реагируют жители города
Люди возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE

После создания военной городской администрации в Одессе многие горожане до сих пор не до конца понимают, как это повлияет на их жизнь. У кого-то это изменение вызывает надежду на быстрые решения и порядок, у кого-то — тревогу и недоверие. Вопросы волнующие всех: незаконные застройки, отсутствие доступа к морю, подтопления, состояние транспорта и инфраструктуры.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, что бы узнать, чего ожидают от городской военной администрации одесситы.

Читайте также:

Борьба с коррупцией

Для многих коррупция — главный корень большинства городских проблем. Люди воспринимают ее как ежедневную реальность: когда доступ к морю зависит от кошелька, ведь шлагбаумы устанавливают и просят плату за въезд к морю. Этот вопрос актуален каждый сезон в Одессе. И поэтому ключевым ожиданием становится не просто управленческая эффективность, а восстановление базовой справедливости.

"В первую очередь, пожалуй, нужно коррупцию как-то побороть. Я считаю, что в нашем городе много такого незаконного. Например, когда люди не могут к морю подъехать — наставили шлагбаумов. Конечно, кто-то зарабатывает на этом, но люди, у которых нет денег, не могут туда попасть. Это очень плохо. И таких вещей в нашем городе много", — говорит Елена.

Одеситка Олена про боротьбу з корупцією
Одесситка Елена о борьбе с коррупцией. Фото: Новини.LIVE

Подтопление Одессы

Тема подтоплений появляется почти в каждом разговоре. Для одесситов это не сезонный дискомфорт, а угроза безопасности — когда после дождя вода стоит во дворах, подъездах и даже квартирах. Люди считают, что с этого надо начать, потому что это вопрос, который ощущается быстрее и больнее всего.

"Вообще, не знаю, время покажет. Первые проблемы, которые стоит решить,  стоки, затопление", — отвечает Светлана.

Місцева жителька Світлана про проблеми міста
Местная жительница Светлана о проблемах города. Фото: Новини.LIVE

Это запрос на контроль и ответственность: за землю, за здания, за ресурсы. Одесситы хотят, чтобы город берегли, а не использовали. И именно этого они ждут от новой администрации — заботы о пространстве, в котором они живут.

"Надо обратить внимание, на то, чтобы не было затопления, чтобы не было проблем с трубами, чтобы внимание было на дома, которые запрещены на побережье. И чтобы это все контролировалось", — говорит Александра.

Одеситка Олександра про підтоплення Одеси
Одесситка Александра о подтоплении Одессы. Фото: Новини.LIVE

Смена власти

Часть горожан не верит в изменения совсем — не из-за равнодушия, а из-за истощения. Каждый раз новые обещания, но те же проблемы, которые затянулись на годы. Именно поэтому ожидания у некоторых звучат скорее как усталость.

"Вообще ничего не ожидаю. Столько проблем накопилось. Первая проблема, наверное,  энергетика и транспорт. Это то, что больше всего. Потому что остальные все — мелочи", — говорит Эдуард.

Одесит Едуард про міську військову адміністрацію
Одессит Эдуард о городской военной администрации. Фото: Новини.LIVE

Есть и такие, кто не берет на себя роль экспертов — они просто ждут сигналов сверху: какие будут приоритеты, что именно изменится и почувствует ли это обычный человек, а не только инвестор или застройщик.

"Я лично не знаю, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Думаю, властям виднее. Они лучше знают, что необходимо городу", — говорит Иван.

Місцевий житель Іван про місто
Местный житель Иван о городе. Фото: Новини.LIVE

У одесситов одно общее ожидание. Люди хотят видеть город, где море открыто, инфраструктура работает. Для одних военная администрация — шанс на перезагрузку системы, для других — риск потерять то, что еще работает.

Ранее мы писали, что изменится для одесситов после создания городской военной администрации. А также о том, что в Одессе создадут совет обороны города, что изменится?

Одесса опрос Новости Одессы власть военные администрации
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
