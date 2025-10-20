Що змінить військова адміністрація в Одесі — як реагують мешканці міста

Люди біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Після створення військової міської адміністрації в Одесі багато містян досі не до кінця розуміють, як це вплине на їхнє життя. У когось ця зміна викликає надію на швидкі рішення та порядок, у когось — тривогу і недовіру. Питання що хвилюють всіх: незаконні забудови, відсутність доступу до моря, підтоплення, стан транспорту та інфраструктури.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці міста, щоб дізнатись, чого очікують від міської військової адміністрації одесити.

Боротьба з корупцією

Для багатьох корупція — головне коріння більшості міських проблем. Люди сприймають її як щоденну реальність: коли доступ до моря залежить від гаманця, адже шлагбауми встановлюють та просять плату за в'їзд до моря. Це питання актуальне кожного сезону в Одесі. І тому ключовим очікуванням стає не просто управлінська ефективність, а відновлення базової справедливості.

"Насамперед, мабуть, потрібно корупцію якось побороти. Я вважаю, що в нашому місті багато є такого незаконного. Наприклад, коли люди не можуть до моря під'їхати, наставили шлагбаумів. Звісно, хтось заробляє на цьому, але люди, в яких немає грошей, не можуть туди потрапити. Це дуже погано. І таких речей в нашому місті багато", — каже Олена.

Одеситка Олена про боротьбу з корупцією. Фото: Новини.LIVE

Підтоплення Одеси

Тема підтоплень з’являється майже у кожній розмові. Для одеситів це не сезонний дискомфорт, а загроза безпеці — коли після дощу вода стоїть у дворах, під’їздах і навіть квартирах. Люди вважають, що з цього треба почати, бо це питання, яке відчувається найшвидше й найболючіше.

"Взагалі, не знаю, час покаже. Перші проблеми, які варто вирішити, — стоки, затоплення", — відповідає Світлана.

Місцева жителька Світлана про проблеми міста. Фото: Новини.LIVE

Це запит на контроль і відповідальність: за землю, за будівлі, за ресурси. Одесити хочуть, щоб місто берегли, а не використовували. І саме цього вони чекають від нової адміністрації — турботи про простір, в якому вони живуть.

"Треба звернути увагу на те, щоб не було затоплення, щоб не було проблем із трубами, щоб увага була на будинки, які заборонені на узбережжі. І щоб це все контролювалося", — говорить Олександра.

Одеситка Олександра про підтоплення Одеси. Фото: Новини.LIVE

Зміна влади

Частина містян не вірить у зміни зовсім — не через байдужість, а через виснаження. Щоразу нові обіцянки, але ті самі проблеми, які затягнулися на роки. Саме тому очікування у декого звучать швидше як втома.

"Взагалі нічого не очікую. Стільки проблем накопичилось. Перша проблема, напевно, — енергетика і транспорт. Це те, що найбільше. Бо решта все — дрібниці", — каже Едуард.

Одесит Едуард про міську військову адміністрацію. Фото: Новини.LIVE

Є й такі, хто не бере на себе роль експертів, — вони просто чекають сигналів згори: які будуть пріоритети, що саме зміниться і чи відчує це звичайна людина, а не лише інвестор чи забудовник.

"Я особисто не знаю, на що варто звернути увагу перш за все. Думаю, владі видніше. Вони краще знають, що необхідно місту", — каже Іван.

Місцевий житель Іван про місто. Фото: Новини.LIVE

В одеситів одне спільне очікування. Люди хочуть бачити місто, де море відкрите, інфраструктура працює. Для одних військова адміністрація — шанс на перезавантаження системи, для інших — ризик втратити те, що ще працює.

