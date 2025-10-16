Військова адміністрація в Одесі: навіщо її створюють і як це вплине на життя містян

Вулиця Одеси, на фоні якої готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Після офіційного позбавлення українського громадянства Геннадія Труханова Одеса опинилася у стані політичного перехідного періоду. Формально міська рада не розпущена, депутатський корпус продовжує працювати, а керування містом тимчасово перейшло до секретаря міськради. Водночас указом президента створено Одеську міську військову адміністрацію, і це рішення породило чимало запитань щодо реального розподілу повноважень.

Журналісти Новини.LIVE дізналися у голови Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолія Бойка, що зміниться у міськраді і як працюватиме влада далі.

Одеська міська військова адміністрація

На перший погляд, для міської еліти нічого не змінюється. Лише створюється ще одна структура — міська військова адміністрація. Ось тільки до кінця незрозуміло, чим саме вона займатиметься? Які в неї будуть функції, за що відповідатимуть і яким чином буде розподілена відповідальність між головою МВА і секретарем міською радою?

"Поки що це незрозуміло, і проблема в тому, що в усіх містах, де створювалися міські військові адміністрації, це відбувалося по-різному", — каже голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко про військову адміністрацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Справді, досвід інших регіонів показує: створення військових адміністрацій не має єдиної моделі. У Херсоні, наприклад, після деокупації військова адміністрація повністю перебрала на себе всі функції міської влади, розпоряджаючись бюджетом і землею, тоді як у деяких інших містах ці структури існували паралельно з місцевими радами.

"В одних варіантах воно існувало паралельно — і військова адміністрація, і попередні створені органи місцевого самоврядування. В інших містах очільник міської військової адміністрації сам розпоряджається бюджетом, землею, позбавляє повноважень депутатів — все в його руках. Як зрештою буде в Одесі, не дуже зрозуміло, але це закладає ризики конфліктів через невизначеність кордонів і повноважень", — пояснює експерт.

Міськрада на біржовій площі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ситуацію додатково ускладнює те, що в регіоні вже діють кілька владних структур — обласна військова адміністрація, районна державна адміністрація, а також районна рада. Відтак поки що немає чіткого розмежування повноважень між ними. За словами Бойка, правова база для таких адміністрацій залишається надто розмитою, а її норми — більше декларативними, ніж практичними.

"В нас є ще голова обласної військової адміністрації, який теж активно цікавиться і демонструє амбіції брати участь у справах міста. Є Одеська районна державна адміністрація, яка незрозуміло чим керує. Але ключове питання — які будуть межі, зараз вони незрозумілі", — зазначає спікер.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Юридично створення військової адміністрації мало б відбуватися лише тоді, коли в населеному пункті відсутні чинні органи місцевого самоврядування. Однак в Одесі ситуація інша: рада працює, апарат існує.

"Якщо повністю ліквідовується міська рада, якщо звільняються всі заступники, то це несе ризики для міста з погляду прозорості розпорядження ресурсами, які б не були претензії до чинного депутатського корпусу. Ну і з погляду функціонування міста — одна людина не може керувати мільйонним містом. Потрібен апарат. Нам точно ці обмеження не потрібні, ми маємо про це говорити", — підкреслює голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Депутати офіційно сидять в мерії. Фото: Новини.LIVE

Усе це створює ситуацію невизначеності — і юридичної, і політичної. У різних містах досвід запровадження військових адміністрацій складався залежно від місцевих умов: у деокупованих — через відсутність легітимної влади, у стабільних — через політичні конфлікти. В Одесі поки що жоден сценарій не виглядає остаточним.

Робота держслужб в Одесі

Головне зараз — комунікація з мешканцями. Люди мають розуміти, чи зміниться порядок надання субсидій, пільг чи інших адміністративних послуг. Якщо ж створення військової адміністрації має суто формальний характер і не змінює систему управління містом, це також потрібно чітко пояснити.

"Найбільш логічним в цій ситуації було б, щоб пан Лисак і пан Коваль разом визначили ці всі речі й найближчим часом повідомили громаду. Сказати: тут залишається як було, субсидії тут, допомога ветеранам — тут. Якщо нічого не змінюється, це просто представник від Києва, щоб у столиці було спокійніше. Якщо ж змінюється — громада має знати про це максимально оперативно", — зазначає експерт.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак з Олегом Кіпером. Фото: Новини.LIVE

Водночас експерт вважає, що першим практичним кроком, який би засвідчив серйозність намірів військової адміністрації, мала б стати публічна позиція щодо ключових питань життя міста — інфраструктури, соціального захисту, бюджету. Адже оборонні завдання чи контррозвідувальна діяльність — не їхня компетенція.

Повноваження Геннадія Труханова

Найбільша ж інтрига — у статусі самого Геннадія Труханова. Його повноваження формально не припинені, адже для цього потрібне рішення сесії міськради. Це створює юридичну колізію, коли в місті одночасно існують і мер, і секретар, який перебрав його функції, і керівник військової адміністрації.

"Фактично ми всі розуміємо: втрата громадянства — автоматична втрата посади мера. Але в законі прописано, що повноваження припиняються в день, коли за це голосує сесія, як би абсурдно це не виглядало з погляду логіки", — пояснює Бойко.

Генадій Труханов у міській раді. Фото: Новини.LIVE

Така правова "сіра зона" може породжувати затримки в ухваленні рішень і навіть стати формальним приводом для оскарження дій нової влади. Проте експерт не вважає, що ситуація виллється у відкритий конфлікт — скоріше, усе вирішиться політичними домовленостями.

"В нас мер, який не до кінця склав повноваження, секретар, який уже видав розпорядження про те, що він ці повноваження перебрав, і очільник міської військової адміністрації. Насправді я не думаю, що це виллється в якусь реальну юридичну тяганину — зараз не ті часи", — підсумовує голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко про повноваження Геннадія Труханова. Фото: Новини.LIVE

Попереду — непростий період адаптації нової управлінської моделі. Чи стане військова адміністрація інструментом стабільності, чи джерелом нових політичних конфліктів — залежить від прозорості її дій і готовності влади пояснювати свої кроки громаді.

