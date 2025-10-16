Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 22:33
Оновлено: 21:49
Військова адміністрація в Одесі: навіщо її створюють і як це вплине на життя містян
Вулиця Одеси, на фоні якої готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Після офіційного позбавлення українського громадянства Геннадія Труханова Одеса опинилася у стані політичного перехідного періоду. Формально міська рада не розпущена, депутатський корпус продовжує працювати, а керування містом тимчасово перейшло до секретаря міськради. Водночас указом президента створено Одеську міську військову адміністрацію, і це рішення породило чимало запитань щодо реального розподілу повноважень.

Журналісти Новини.LIVE дізналися у голови Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолія Бойка, що зміниться у міськраді і як працюватиме влада далі.

Одеська міська військова адміністрація

На перший погляд, для міської еліти нічого не змінюється. Лише створюється ще одна структура — міська військова адміністрація. Ось тільки до кінця незрозуміло, чим саме вона займатиметься? Які в неї будуть функції, за що відповідатимуть і яким чином буде розподілена відповідальність між головою МВА і секретарем міською радою?

"Поки що це незрозуміло, і проблема в тому, що в усіх містах, де створювалися міські військові адміністрації, це відбувалося по-різному", — каже голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко
Голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко про військову адміністрацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Справді, досвід інших регіонів показує: створення військових адміністрацій не має єдиної моделі. У Херсоні, наприклад, після деокупації військова адміністрація повністю перебрала на себе всі функції міської влади, розпоряджаючись бюджетом і землею, тоді як у деяких інших містах ці структури існували паралельно з місцевими радами. 

"В одних варіантах воно існувало паралельно — і військова адміністрація, і попередні створені органи місцевого самоврядування. В інших містах очільник міської військової адміністрації сам розпоряджається бюджетом, землею, позбавляє повноважень депутатів — все в його руках. Як зрештою буде в Одесі, не дуже зрозуміло, але це закладає ризики конфліктів через невизначеність кордонів і повноважень", — пояснює експерт.

Міськрада на біржовій площі в Одесі
Міськрада на біржовій площі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ситуацію додатково ускладнює те, що в регіоні вже діють кілька владних структур — обласна військова адміністрація, районна державна адміністрація, а також районна рада. Відтак поки що немає чіткого розмежування повноважень між ними. За словами Бойка, правова база для таких адміністрацій залишається надто розмитою, а її норми — більше декларативними, ніж практичними.

"В нас є ще голова обласної військової адміністрації, який теж активно цікавиться і демонструє амбіції брати участь у справах міста. Є Одеська районна державна адміністрація, яка незрозуміло чим керує. Але ключове питання — які будуть межі, зараз вони незрозумілі", — зазначає спікер.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер
Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Юридично створення військової адміністрації мало б відбуватися лише тоді, коли в населеному пункті відсутні чинні органи місцевого самоврядування. Однак в Одесі ситуація інша: рада працює, апарат існує.

"Якщо повністю ліквідовується міська рада, якщо звільняються всі заступники, то це несе ризики для міста з погляду прозорості розпорядження ресурсами, які б не були претензії до чинного депутатського корпусу. Ну і з погляду функціонування міста — одна людина не може керувати мільйонним містом. Потрібен апарат. Нам точно ці обмеження не потрібні, ми маємо про це говорити", — підкреслює голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

Депутати офіційно сидять в мерії
Депутати офіційно сидять в мерії. Фото: Новини.LIVE

Усе це створює ситуацію невизначеності — і юридичної, і політичної. У різних містах досвід запровадження військових адміністрацій складався залежно від місцевих умов: у деокупованих — через відсутність легітимної влади, у стабільних — через політичні конфлікти. В Одесі поки що жоден сценарій не виглядає остаточним.

Робота держслужб в Одесі 

Головне зараз — комунікація з мешканцями. Люди мають розуміти, чи зміниться порядок надання субсидій, пільг чи інших адміністративних послуг. Якщо ж створення військової адміністрації має суто формальний характер і не змінює систему управління містом, це також потрібно чітко пояснити.

"Найбільш логічним в цій ситуації було б, щоб пан Лисак і пан Коваль разом визначили ці всі речі й найближчим часом повідомили громаду. Сказати: тут залишається як було, субсидії тут, допомога ветеранам — тут. Якщо нічого не змінюється, це просто представник від Києва, щоб у столиці було спокійніше. Якщо ж змінюється — громада має знати про це максимально оперативно", — зазначає експерт.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак з Олегом Кіпером
Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак з Олегом Кіпером. Фото: Новини.LIVE

Водночас експерт вважає, що першим практичним кроком, який би засвідчив серйозність намірів військової адміністрації, мала б стати публічна позиція щодо ключових питань життя міста — інфраструктури, соціального захисту, бюджету. Адже оборонні завдання чи контррозвідувальна діяльність — не їхня компетенція.

Повноваження Геннадія Труханова

Найбільша ж інтрига — у статусі самого Геннадія Труханова. Його повноваження формально не припинені, адже для цього потрібне рішення сесії міськради. Це створює юридичну колізію, коли в місті одночасно існують і мер, і секретар, який перебрав його функції, і керівник військової адміністрації.

"Фактично ми всі розуміємо: втрата громадянства — автоматична втрата посади мера. Але в законі прописано, що повноваження припиняються в день, коли за це голосує сесія, як би абсурдно це не виглядало з погляду логіки", — пояснює Бойко.

Генадій Труханов у міській раді
Генадій Труханов у міській раді. Фото: Новини.LIVE

Така правова "сіра зона" може породжувати затримки в ухваленні рішень і навіть стати формальним приводом для оскарження дій нової влади. Проте експерт не вважає, що ситуація виллється у відкритий конфлікт — скоріше, усе вирішиться політичними домовленостями.

"В нас мер, який не до кінця склав повноваження, секретар, який уже видав розпорядження про те, що він ці повноваження перебрав, і очільник міської військової адміністрації. Насправді я не думаю, що це виллється в якусь реальну юридичну тяганину — зараз не ті часи", — підсумовує голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко.

голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко
Голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко про повноваження Геннадія Труханова. Фото: Новини.LIVE

Попереду — непростий період адаптації нової управлінської моделі. Чи стане військова адміністрація інструментом стабільності, чи джерелом нових політичних конфліктів — залежить від прозорості її дій і готовності влади пояснювати свої кроки громаді.

Раніше ми писали, що в Одесі створять раду оборони міста — які функції вона виконуватиме ? А також, про те що в Одесі представили голову міської військової адміністрації. 

Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
