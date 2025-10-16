Видео
Дата публикации 16 октября 2025 22:33
обновлено: 21:49
Военная администрация в Одессе: зачем ее создают и как это повлияет на жизнь горожан
Улица Одессы, на фоне которой отель "Одесса". Фото: Новини.LIVE

После официального лишения украинского гражданства Геннадия Труханова Одесса оказалась в состоянии политического переходного периода. Формально городской совет не распущен, депутатский корпус продолжает работать, а управление городом временно перешло к секретарю горсовета. В то же время Указом Президента создана Одесская городская военная администрация, и это решение породило немало вопросов относительно реального распределения полномочий.

Журналисты Новини.LIVE узнали у главы Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолия Бойко, что изменится в горсовете и как будет работать власть дальше.

Одесская городская военная администрация

На первый взгляд, для городской элиты ничего не меняется. Только создается еще одна структура — городская военная администрация. Вот только до конца непонятно, чем именно она будет заниматься? Какие у нее будут функции, за что будут отвечать, и каким образом будет распределена ответственность между главой МВА и секретарем городского совета?

"Пока это непонятно, и проблема в том, что во всех городах, где создавались городские военные администрации, это происходило по-разному", — говорит председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко
Глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко о военной администрации в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Действительно, опыт других регионов показывает: создание военных администраций не имеет единой модели. В Херсоне, например, после деоккупации военная администрация полностью взяла на себя все функции городской власти, распоряжаясь бюджетом и землей, тогда как в некоторых других городах эти структуры существовали параллельно с местными советами.

"В одних вариантах оно существовало параллельно  и военная администрация, и предыдущие созданные органы местного самоуправления. В других городах глава городской военной администрации сам распоряжается бюджетом, землей, лишает полномочий депутатов  все в его руках. Как в итоге будет в Одессе, не очень понятно, но это закладывает риски конфликтов из-за неопределенности границ и полномочий", — объясняет эксперт.

Міськрада на біржовій площі в Одесі
Горсовет на биржевой площади в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ситуацию дополнительно осложняет то, что в регионе уже действуют несколько властных структур — областная военная администрация, районная государственная администрация, а также районный совет. Поэтому пока нет четкого разграничения полномочий между ними. По словам Бойко, правовая база для таких администраций остается слишком размытой, а ее нормы — больше декларативными, чем практическими.

"У нас есть еще глава областной военной администрации, который тоже активно интересуется и демонстрирует амбиции участвовать в делах города. Есть Одесская районная государственная администрация, которая непонятно чем руководит. Но ключевой вопрос  какие будут границы, сейчас они непонятны", — отмечает спикер.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Юридически создание военной администрации должно происходить только тогда, когда в населенном пункте отсутствуют действующие органы местного самоуправления. Однако в Одессе ситуация другая: совет работает, аппарат существует.

"Если полностью ликвидируется городской совет, если увольняются все заместители, то это несет риски для города с точки зрения прозрачности распоряжения ресурсами, какие бы ни были претензии к действующему депутатскому корпусу. Ну и с точки зрения функционирования города  один человек не может управлять миллионным городом. Это нужен аппарат. Нам точно эти ограничения не нужны, мы должны об этом говорить", — подчеркивает председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Депутати офіційно сидять в мерії
Депутаты официально сидят в мэрии. Фото: Новини.LIVE

Все это создает ситуацию неопределенности — и юридической, и политической. В разных городах опыт введения военных администраций складывался в зависимости от местных условий: в деоккупированных — из-за отсутствия легитимной власти, в стабильных — из-за политических конфликтов. В Одессе пока ни один сценарий не выглядит окончательным.

Работа госслужб в Одессе

Главное сейчас — коммуникация с жителями. Люди должны понимать, изменится ли порядок предоставления субсидий, льгот или других административных услуг. Если создание военной администрации имеет чисто формальный характер и не меняет систему управления городом, это также нужно четко объяснить.

"Наиболее логичным в этой ситуации было бы, чтобы господин Лысак и господин Коваль вместе определили эти все вещи и в ближайшее время сообщили общине. Сказать: здесь остается как было, субсидии здесь, помощь ветеранам  здесь. Если ничего не меняется, это просто представитель от Киева, чтобы в столице было спокойнее. Если меняется — громада должна знать об этом максимально оперативно", — отмечает эксперт.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак з Олегом Кіпером
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак с Олегом Кипером. Фото: Новини.LIVE

В то же время эксперт считает, что первым практическим шагом, который бы показал серьезность намерений военной администрации, должна была бы стать публичная позиция по ключевым вопросам жизни города — инфраструктуры, социальной защиты, бюджета. Ведь оборонные задачи или контрразведывательная деятельность — не их компетенция.

Полномочия Геннадия Труханова

Самая же большая интрига — в статусе самого Геннадия Труханова. Его полномочия формально не прекращены, ведь для этого нужно решение сессии горсовета. Это создает юридическую коллизию, когда в городе одновременно существуют и мэр, и секретарь, который взял его функции, и руководитель военной администрации.

"Фактически мы все понимаем: потеря гражданства  автоматическая потеря должности мэра. Но в законе прописано, что полномочия прекращаются в день, когда за это голосует сессия, как бы абсурдно это ни выглядело с точки зрения логики", — объясняет Бойко.

Генадій Труханов у міській раді
Геннадий Труханов в городском совете. Фото: Новини.LIVE

Такая правовая "серая зона" может порождать задержки в принятии решений и даже стать формальным поводом для обжалования действий новой власти. Однако эксперт не считает, что ситуация выльется в открытый конфликт — скорее, все решится политическими договоренностями.

"У нас мэр, который не до конца сложил полномочия, секретарь, который уже издал распоряжение, что он эти полномочия взял, и глава городской военной администрации. На самом деле я не думаю, что это выльется в какую-то реальную юридическую волокиту  сейчас не те времена", — заключает председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко
Глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко о полномочиях Геннадия Труханова. Фото: Новини.LIVE

Впереди — непростой период адаптации новой управленческой модели. Станет ли военная администрация инструментом стабильности или источником новых политических конфликтов — зависит от прозрачности ее действий и готовности власти объяснять свои шаги громаде.

Ранее мы писали, что в Одессе создадут совет обороны города — какие функции он будет выполнять? А также о том, что в Одессе представили главу городской военной администрации.

Одесса Геннадий Труханов Новости Одессы люди
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
