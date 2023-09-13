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Военные показали, как отбивали атаку по Одесчине (видео)

13 сентября 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военные показали, как отбивали атаку по Одесчине (видео)
Мобильная огневая группа. Фото: Суспільне.Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесским силам ПВО удалось за ночь на 13 сентября сбили более 30 вражеских дронов. Большая часть БПЛА была обезврежена мобильными огневыми группами.

Об этом сообщает командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

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"С каждым днем их меткость растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент сбития ударных БпЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны! Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект, в соответствии с типом воздушных целей. Простыми словами, Воздушные управляемые ракеты на "шахеды", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области

Около пяти часов враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Силам ПВО удалось уничтожить 32 БпЛА типа Shahed-131/136. Впрочем, были и попадания по гражданской инфраструктуре Подунавья.

По данным следствия, вражеские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесщины, что привело к ранениям шести водителей грузовиков и одного местного жителя. Все раненые госпитализированы, а один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

Отметим, воздушная тревога была объявлена и на территории соседней Румынии , как оказалось не зря. Экипаж военного вертолета заметил обломки, похожие на части беспилотников.

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