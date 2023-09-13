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Військові показали, як відбивали атаку по Одещині (відео)

13 вересня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Військові показали, як відбивали атаку по Одещині (відео)
Мобільна вогнева група. Фото: Суспільне.Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеським силам ППО вдалось за ніч на 13 вересня збили понад 30 ворожих дронів. Більша частина БпЛА була знешкоджена мобільними вогневими групами.

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

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"З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони! Це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей. Простими словами, Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", — йдеться в повідомленні. 

Обстріл Одеської області 

Майже п’ять годин ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 32 БпЛА типу Shahed-131/136. Втім, були й влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я. 

За даними слідства, ворожі збройні сили здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одещини, що призвело до поранень шістьох водіїв вантажівок та одного місцевого жителя. Усі поранені госпіталізовані, а один із водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Зазначимо, повітряна тривога була оголошена й на території сусідньої Румунії, як виявилося недарма. Екіпаж військового гелікоптера помітив уламки, схожі на частини безпілотників.

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