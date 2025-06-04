Морская охрана ГПСУ показала, как сбивали дроны РФ над Одессой

Сбивание дронов. Фото иллюстративное: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Наши военные в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и решительность в защите воздушного пространства. Этой ночью Морская охрана Госпогранслужбы сбила российский дрон еще до того, как он подлетел к суше.

Об этом сообщает Морская охрана Госпогранслужбы Украины.

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Подробности сбития

Этой ночью, во время очередной вражеской атаки БпЛА типа Shahed-131/136, моряки-пограничники вовремя обнаружили воздушную цель, которая приближалась с моря. Это позволило мобильным огневым группам вовремя открыть огонь и уничтожить российский дрон, еще до того, как он достиг своей цели.

"Благодаря высокому профессионализму пограничников, вражеский беспилотник был ликвидирован еще на подлете к побережью", — говорится в сообщении военных моряков.

Добавим, за последние 10 дней Морская охрана Госпогранслужбы уничтожила 17 вражеских дронов-камикадзе.

Сбитый дрон. Фото: Морская охрана ГПСУ

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Одессу. А также об угрозе от российских кораблей с моря.