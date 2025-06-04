Морська охорона ДПСУ показала як збивали дрони РФ над Одесою

Військові показали, як вночі збивали дрони РФ над морем (відео)
Наші військові вкотре продемонстрували свою майстерність та рішучість у захисті повітряного простору. Цієї ночі Морська охорона держприкордонслужби збила російський дрон що до того як він підлетів до суходолу.
Про це повідомляє Морська охорона Держприкордонслужби України.
Подробиці збиття
Цієї ночі, під час чергової ворожої атаки БпЛА типу Shahed-131/136, моряки-прикордонники вчасно виявили повітряну ціль, що наближалася з моря. Це дало змогу мобільним вогневим групам вчасно відкрити вогонь і знищити російський дрон, ще до того, як він досяг своєї цілі.
"Завдяки високому професіоналізму прикордонників, ворожий безпілотник був ліквідований ще на підльоті до узбережжя", — йдеться у повідомленні військових моряків.
Додамо, за останні 10 днів Морська охорона Держприкордонслужби знищила 17 ворожих дронів-камікадзе.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одесу. А також про загрозу від російських кораблів з моря.
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