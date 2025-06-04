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Головна Одеса Військові показали, як вночі збивали дрони РФ над морем (відео)

Військові показали, як вночі збивали дрони РФ над морем (відео)

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Дата публікації: 4 червня 2025 13:54
Морська охорона ДПСУ показала як збивали дрони РФ над Одесою
Збиття дронів. Фото ілюстративне: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Наші військові вкотре продемонстрували свою майстерність та рішучість у захисті повітряного простору. Цієї ночі Морська охорона держприкордонслужби збила російський дрон що до того як він підлетів до суходолу.

Про це повідомляє Морська охорона Держприкордонслужби України.

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Подробиці збиття

Цієї ночі, під час чергової ворожої атаки БпЛА типу Shahed-131/136, моряки-прикордонники вчасно виявили повітряну ціль, що наближалася з моря. Це дало змогу мобільним вогневим групам вчасно відкрити вогонь і знищити російський дрон, ще до того, як він досяг своєї цілі.

"Завдяки високому професіоналізму прикордонників, ворожий безпілотник був ліквідований ще на підльоті до узбережжя", — йдеться у повідомленні військових моряків.

Додамо, за останні 10 днів Морська охорона Держприкордонслужби знищила 17 ворожих дронів-камікадзе.

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Збитий дрон. Фото: Морська охорона ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одесу. А також про загрозу від російських кораблів з моря.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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