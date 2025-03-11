Военные РФ убили краснокнижного зубра

Редкий зубр. Фото иллюстративное: Michael Gäbler

Российские военные выложили в сеть фото с краснокнижным зубром, которого они убили на оккупированной территории. Уничтожение редкого животного уже привлекло внимание зоозащитных организаций.

Об этом сообщает организация Uanimals.

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Убитый зубр

Российские военные совершили преступление в одном из заповедников на временно оккупированных территориях Юга Украины. На фото можно увидеть двух солдат армии РФ, которые сидят на туше убитого зубра с оружием и улыбаются.

"Чувствуем боль и ярость. Горячо хотим, чтобы Россия ответила за все свои преступления перед людьми и природой в частности", — говорится в сообщении зоозащитников.

Военные с зубром. Фото: Uanimals

Краснокнижное животное

Сейчас всего в Украине насчитывается около 400 особей зубров. В 2022 году для сохранения и увеличения популяции этих животных Минсреды утвердило отдельный План действий, разработанный совместно с общественными экологическими организациями и учеными НАН. На территории континента их насчитывается не более 6 тысяч.

Напомним, недавно мы писали о концлагере для животных, который нашли в Одесской области. А также о нехватке корма в приюте для четвероногих.