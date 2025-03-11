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Військові РФ вбили червонокнижного зубра та виклали фото

11 березня 2025 20:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Військові РФ вбили червонокнижного зубра
Рідкісний зубр. Фото ілюстративне: Michael Gäbler
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російські військові виклали в мережу фото із червонокнижним зубром, якого вони вбили на окупованій території. Знищення рідкісної тварини вже привернуло увагу зоозахисних організацій.

Про це повідомляє організація Uanimals.

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Вбитий зубр

Російські військові вчинили злочин в одному з заповідників на тимчасово окупованих територіях Півдня України. На фото можна побачити двох солдат армії РФ, які сидять на туші вбитого зубра зі зброєю та посміхаються.

"Відчуваємо біль і лють. Найпалкіше хочемо, аби Росія відповіла за всі свої злочини перед людьми та природою зокрема", — йдеться у повідомленні зоозахисників.

Військові РФ виклали фото із вбитим червонокнижним зубром - фото 1
Військові із зубром. Фото: Uanimals

Червонокнижна тварина

Наразі загалом в Україні налічується близько 400 особин зубрів. У 2022 році для збереження та збільшення популяції цих тварин у Міндовкіллі затвердили окремий план дій, розроблений спільно з громадськими екологічними організаціями та науковцями НАН. На території континенту їх налічується не більше 6 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про концтабір для тварин, який знайшли на Одещині. А також про нестачу корму у притулку для чотирилапих.

Одеса вбивство тварини Новини Одеси війна в Україні
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