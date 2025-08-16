Видео
Военный гулял по Одессе с метадоном — как наказал суд

Военный гулял по Одессе с метадоном — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 01:33
Военного ВСУ из Одессы судили за психотропы
Молоток судьи. Фото иллюстративное: BiancoBlue

Полицейские при осмотре обнаружили у военного из Одессы таблетки с метадоном. На него открыли дело, а Киевский райсуд приговорил его к 1 году дисциплинарного батальона.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Военный из Одессы был остановлен работниками полиции на улице Краснова. Во время осмотра правоохранители у него нашли блистер с двумя таблетками метадона с количественным содержанием 0,044. Оборот этого наркотического средства является ограниченным. За это на служащего открыли уголовное дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.2ст.309 УК Украины (незаконное хранение наркотических веществ). Однако наказание в виде года лишения свободы заменили на год и 1 месяц дисциплинарного батальона.

Напомним, недавно мы писали о военном, который издевался над своей тещей. А также о служащем, которого посадили за хранение боеприпасов.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
