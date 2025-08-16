Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий гуляв Одесою з метадоном — як покарав суд

Військовий гуляв Одесою з метадоном — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 01:33
Військового ЗСУ з Одеси судили за психотропи
Молоток судді. Фото ілюстративне: BiancoBlue

Поліцейські під час огляду виявили у військового з Одеси таблетки із метадоном. На нього відкрили справу, а Київський райсуд прирік його до 1 року дисциплінарного батальону.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Військовий з Одеси був зупинений працівниками поліції на вулиці Краснова. Під час огляду правоохоронці у нього знайшли блістер з двома таблетками метадону з кількісним вмістом 0,044. Обіг цього наркотичного засобу є обмежений. За це на службовця відкрили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2ст.309 КК України (незаконе зберігання наркотичних речовин). Однак покарання у вигляді року позбавлення волі замінили на рік і 1 місяць дисциплінарного батальйону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який знущався зі своєї тещі. А також про службовця, якого ув'язнили за зберігання боєприпасів.

Одеса наркотики ЗСУ Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації