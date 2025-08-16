Військового ЗСУ з Одеси судили за психотропи

Молоток судді. Фото ілюстративне: BiancoBlue

Поліцейські під час огляду виявили у військового з Одеси таблетки із метадоном. На нього відкрили справу, а Київський райсуд прирік його до 1 року дисциплінарного батальону.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий з Одеси був зупинений працівниками поліції на вулиці Краснова. Під час огляду правоохоронці у нього знайшли блістер з двома таблетками метадону з кількісним вмістом 0,044. Обіг цього наркотичного засобу є обмежений. За це на службовця відкрили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2ст.309 КК України (незаконе зберігання наркотичних речовин). Однак покарання у вигляді року позбавлення волі замінили на рік і 1 місяць дисциплінарного батальйону.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який знущався зі своєї тещі. А також про службовця, якого ув'язнили за зберігання боєприпасів.