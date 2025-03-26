Военный из Одесской области пытался взыскать почти 700 тысяч со своей части

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Волинські новини

В Одесской области военный судился со своей частью из-за того, что ему не компенсировали неиспользованные дни отпусков. Мужчина подсчитал, что командование ему должно заплатить почти 700 тысяч гривен.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Авианаводчик мотопехотной роты ВСУ из Одесской области пытался получить от своей части компенсацию за неиспользованные дни официальных отпусков. Однако командование отказалось рассматривать его обращение, что стало поводом для судебного иска. Мужчина подсчитал все дни, когда он работал бесплатно — в результате получилась сумма в 687 тысяч гривен, которые он требовал взыскать со своего подразделения.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил требования военного и решил, что часть должна выплатить единовременное денежное пособие в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы (мужчина был в рядах ВСУ с 2014 года). Кроме того, часть должна вернуть ему 19 723 гривен за отпуск, который ему не дали в 2022 году.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который опроверг штраф от ТЦК. А также о военном, который пытался продать автомат.