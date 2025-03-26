Військовий з Одещини намагався стягнути майже 700 тисяч зі своєї частини

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Волинські новини

На Одещині військовий судився зі своєю частиною через те, що йому не компенсували невикористані дні відпусток. Чоловік підрахував, що командування йому має сплатити майже 700 тисяч гривень.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Авіанавідник мотопіхотної роти ЗСУ з Одещини намагався отримати від своєї частини компенсацію за невикористані дні офіційних відпусток. Проте командування відмовилося розглядати його звернення, що стало приводом до судового позову. Чоловік підрахував усі дні, коли він працював безоплатно — в результаті вийшла сума у 687 тисяч гривень, які він вимагав стягнути зі свого підрозділу.

Що вирішив суд

Суд частково задовільнив вимоги військового та вирішив, що частина має та виплатити одноразову грошову допомогу у розмірі 4 % від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби (чоловік був у лавах ЗСУ з 2014 року). Крім того, частина має повернути йому 19 723 гривень за відпустку, яку йому не дали у 2022 році.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який спростував штраф від ТЦК. А також про військового, який намагався продати автомат.