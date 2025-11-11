Суд в Одессе назначил военному два года пробационного надзора

Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий носил при себе холодное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что приобрел нож для самозащиты во время пребывания в Краматорске. Суд учел его службу в ВСУ, раскаяние и наличие двух детей. Однако наказания избежать не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый — уроженец села Граденицы Беляевского района, военнослужащий ВСУ, участник боевых действий, женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей. Мужчина приобрел в Краматорске нож для самозащиты. Этот предмет относится к категории контактного короткоклинкового холодного оружия колющего действия. Нож он носил в рюкзаке без предусмотренного законом разрешения.

Впоследствии военнослужащего остановили правоохранители на улице Дача Ковалевского в Одессе. Во время проверки мужчина добровольно показал нож, который у него изъяли. Во время судебного заседания он полностью признал вину, искренне раскаялся и объяснил, что приобрел нож только для самозащиты.

Как наказали

Суд учел его раскаяние, активное содействие рассмотрению дела, участие в боевых действиях и наличие на иждивении двоих детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установили. Суд пришел к выводу, что более суровое наказание не требуется, поэтому назначил минимальный срок пробационного надзора — два года.

На военнослужащего возложена обязанность регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без разрешения. Кроме того, с обвиняемого взыскали 2 674 гривны 20 копеек процессуальных расходов за проведение экспертизы. Арест на нож отменили, а сам предмет решено уничтожить.

