Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный носил холодное оружие с собой — как наказал суд в Одессе

Военный носил холодное оружие с собой — как наказал суд в Одессе

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 01:36
обновлено: 18:03
Суд в Одессе назначил военному два года пробационного надзора
Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий носил при себе холодное оружие без разрешения. Мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что приобрел нож для самозащиты во время пребывания в Краматорске. Суд учел его службу в ВСУ, раскаяние и наличие двух детей. Однако наказания избежать не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый — уроженец села Граденицы Беляевского района, военнослужащий ВСУ, участник боевых действий, женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей. Мужчина приобрел в Краматорске нож для самозащиты. Этот предмет относится к категории контактного короткоклинкового холодного оружия колющего действия. Нож он носил в рюкзаке без предусмотренного законом разрешения.

Впоследствии военнослужащего остановили правоохранители на улице Дача Ковалевского в Одессе. Во время проверки мужчина добровольно показал нож, который у него изъяли. Во время судебного заседания он полностью признал вину, искренне раскаялся и объяснил, что приобрел нож только для самозащиты.

Как наказали

Суд учел его раскаяние, активное содействие рассмотрению дела, участие в боевых действиях и наличие на иждивении двоих детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установили. Суд пришел к выводу, что более суровое наказание не требуется, поэтому назначил минимальный срок пробационного надзора — два года.

На военнослужащего возложена обязанность регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без разрешения. Кроме того, с обвиняемого взыскали 2 674 гривны 20 копеек процессуальных расходов за проведение экспертизы. Арест на нож отменили, а сам предмет решено уничтожить.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области судили военного, который будучи в СЗЧ трижды совершил кражи. Также мы писали, что в Одесской области вынесли приговор женщине, которая распылила газовый баллончик в глаза сотруднику ТЦК.

Одесса Одесская область Криминал Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации