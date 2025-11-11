Суд в Одесі призначив військовому два роки пробаційного нагляду

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець носив при собі холодну зброю без дозволу. Чоловік повністю визнав свою вину й пояснив, що придбав ніж для самозахисту під час перебування у Краматорську. Суд врахував його службу в ЗСУ, каяття та наявність двох дітей. Однак покарання уникнути не вдалося.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений — уродженець села Градениці Біляївського району, військовослужбовець ЗСУ, учасник бойових дій, одружений, виховує двох неповнолітніх дітей. Чоловік придбав у Краматорську ніж для самозахисту. Цей предмет належить до категорії контактної короткоклинкової холодної зброї колючої дії. Ніж він носив у рюкзаку без передбаченого законом дозволу.

Згодом військовослужбовця зупинили правоохоронці на вулиці Дача Ковалевського в Одесі. Під час перевірки чоловік добровільно показав ніж, який у нього вилучили. Під час судового засідання він повністю визнав вину, щиро розкаявся та пояснив, що придбав ніж лише для самозахисту.

Як покарали

Суд врахував його каяття, активне сприяння розгляду справи, участь у бойових діях і наявність на утриманні двох дітей. Обставин, які б обтяжували покарання, не встановили. Суд дійшов висновку, що більш суворе покарання не потрібне, тож призначив мінімальний строк пробаційного нагляду — два роки.

На військовослужбовця покладено обов’язок регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу. Крім того, з обвинуваченого стягнули 2 674 гривні 20 копійок процесуальних витрат за проведення експертизи. Арешт на ніж скасували, а сам предмет вирішено знищити.

