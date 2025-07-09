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Главная Одесса Военный избил своего товарища — как наказал суд на Одесчине

Военный избил своего товарища — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 01:33
Военный ВСУ из Одесской области напился и избил товарища
Военный на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военный из Одесской области избил своего товарища во время хмельного застолья. Потерпевший обиделся и подал на него иск — дело рассматривали в Савранском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Осиповка, Савранского района, потреблял алкогольные напитки в гостях у своего знакомого. Поспорив с хозяином, служащий разозлился и внезапно избил его. Владелец помещения зафиксировал легкие телесные повреждения и подал на солдата иск в суд.

Что решил суд

Суд признал военного виновным по ч.1ст.125 Уголовного Кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Он должен заплатить 850 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обокрал дом и присвоил авто. А также о служащем ВСУ, который избил мужчину, угнал его машину и попал на ней в ДТП.

Одесса избиение Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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