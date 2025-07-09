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Головна Одеса Військовий побив свого товариша — як покарав суд на Одещині

Військовий побив свого товариша — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одещини напився та побив товариша
Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовий з Одещини побив свого товариша під час хмільного застілля. Потерпілий образився та подав на нього позов — справу розглядали в Савранському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Йосипівка, Савранського району, споживав алкогольні напої в гостях у свого знайомого. Посперечавшись с господарем, службовець розлютився та раптово побив його. Власник приміщення зафіксував легкі тілесні ушкодження та подав на солдата позов до суду.

Що вирішив суд

Суд визнав військовго винним за ч.1ст.125 Кримінального Кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Він має сплатити 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який обікрав будинок та привласнив авто. А також про службовця ЗСУ, який побив чоловіка, викрав його машину та потрапив на ній у ДТП.

Одеса побиття Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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