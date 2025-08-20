Видео
Главная Одесса Военный присвоил чужие документы — как наказал одесский суд

Военный присвоил чужие документы — как наказал одесский суд

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 01:33
Служащий ВСУ украл чужой военный билет - приговор суда
Молоток судьи. Фото иллюстративное: ijeab

Военный из Одессы украл нашел на улице чужой военный билет и присвоил его. За это на него открыли уголовное дело, которое рассматривали в Приморском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Подробности дела

Снайпер-санитар одного из подразделений ВСУ из Одессы нашел в Приморском районе города чужой военный билет. Однако принимать какие-либо меры, чтобы его вернуть служащий не стал и присвоил найденный документ. Впоследствии на этом его разоблачили.

Как выяснилось, фигурант был ранее осужден за подделку документов и печатей, но до сих пор не оплатил назначенный Фемидой штраф. На него открыли еще одно дело, в суде мужчина искренне раскаялся.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.3 ст.357 УК Украины (кража чужих документов). Служащий должен заплатить 17000 гривен штрафа в рассрочку в течение года.

Напомним, недавно мы писали о военном, который издевался над своей тещей. А также о служащем, который оформил фиктивного подчиненного.

