Службовець ЗСУ вкрав чужий військовий квиток - вирок суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: ijeab

Військовий з Одеси вкрав знайшов на вулиці чужий військовий квиток та привласнив його. За це на нього відкрили кримінальну справу, яку розглядали у Приморському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Снайпер-санітар одного з підрозділів ЗСУ з Одеси знайшов у Приморському районі міста чужий військовий квиток. Однак вживати будь-яких заходів аби його повернути службовець не став та привласнив знайдений документ. Згодом на цьому його викрили.

Як з’ясувалося, фігурант був раніше засуджений за підроблення документів та печаток, але досі не сплатив призначений Фемідою штраф. На нього відкрили ще одну справу, у суді чоловік щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.3 ст.357 КК України (крадіжка чужих документів). Службовець має сплатити 17000 гривень штрафу у розстрочку протягом року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який знущався зі своєї тещі. А також про службовця, який оформив фіктивного підлеглого.