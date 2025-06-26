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Главная Одесса Военный из Одесчины привез домой российское оружие — как наказали

Военный из Одесчины привез домой российское оружие — как наказали

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Дата публикации 26 июня 2025 00:57
Военный ВСУ из Одесской области привез с фронта гранаты и патроны - как наказали
Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Украинская правда
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Военный мотопехотного взвода из Одесской области привез домой с фронта огнестрельное оружие и взрывчатку. За это на него открыли уголовное производство, из-за чего служащий едва не попал в тюрьму.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Глубокое Одесской области принимал участие в боевых действиях в Краматорском районе Донецкой области. На отбитых у врага позициях служащий нашел ручные осколочные гранаты Ф-1, РГД-5, корпуса и три запала к ним, а также обрез ружья Иж-К 16-го калибра. Трофеи мужчина спрятал в рюкзак и привез домой. Однако на этом его разоблачили правоохранители. На суде фигурант искренне раскаялся и отметил, что сдал оружие добровольно.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение оружия). Суд освободил его от 4 лет лишения свободы, заменив их на 3 года испытательного срока.

Напомним, еще недавно мы писали о военном ВСУ, который под алкоголем перевернул авто. А также о о служащем-рецидивисте, который украл велосипед в Одессе.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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