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Головна Одеса Військовий з Одещини привіз додому російську зброю — як покарали

Військовий з Одещини привіз додому російську зброю — як покарали

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Дата публікації: 26 червня 2025 00:57
Військовий ЗСУ з Одещини привіз з фронту гранати та набої - як покарали
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Українська правда
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Військовий мотопіхотного взводу з Одещини привіз додому з фронту вогнепальну зброю та вибухівку. За це на нього відкрили кримінальне провадження, через що службовець ледь не потрапив до в’язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Глибоке на Одещині приймав участь у бойових діях у Краматорському районі Донецької області. На відбитих у ворога позиціях службовець знайшов ручні осколкові гранати Ф-1, РГД-5, корпуси та три запали до них, а також обріз рушниці Иж-К 16-го калібру. Трофеї чоловік сховав до рюкзака та привіз додому. Однак цьому його викрили правоохоронці. На суді фігурант щиро розкаявся та зауважив, що здав зброю добровільно.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання зброї). Суд звільнив його від 4 років позбавлення волі, замінивши їх на 3 роки іспитового терміну.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про військового ЗСУ, який під алкоголем перевернув авто. А також про про службовця-рецидивіста, який вкрав велосипед в Одесі.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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