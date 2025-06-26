Військовий ЗСУ з Одещини привіз з фронту гранати та набої - як покарали

Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Українська правда

Військовий мотопіхотного взводу з Одещини привіз додому з фронту вогнепальну зброю та вибухівку. За це на нього відкрили кримінальне провадження, через що службовець ледь не потрапив до в’язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Військовий з села Глибоке на Одещині приймав участь у бойових діях у Краматорському районі Донецької області. На відбитих у ворога позиціях службовець знайшов ручні осколкові гранати Ф-1, РГД-5, корпуси та три запали до них, а також обріз рушниці Иж-К 16-го калібру. Трофеї чоловік сховав до рюкзака та привіз додому. Однак цьому його викрили правоохоронці. На суді фігурант щиро розкаявся та зауважив, що здав зброю добровільно.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання зброї). Суд звільнив його від 4 років позбавлення волі, замінивши їх на 3 роки іспитового терміну.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про військового ЗСУ, який під алкоголем перевернув авто. А також про про службовця-рецидивіста, який вкрав велосипед в Одесі.