Военный из Одесской области угнал автомобиль и попал в суд - какой приговор

Военные в строю. Фото иллюстративное: Харьковская областная военная администрация

Военный из Одесской области угнал автомобиль, который находился на балансе учебного заведения. Однако правоохранители разыскали служащего, открыли уголовное производство и направили его в Березовский суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Нацгвардеец из Одесской области решил угнать автомобиль, который принадлежит Березовскому высшему профессиональному училищу государственного университета "Одесская политехника". Служащий взломал замок гаражного помещения, в котором находилась машина марки "ГАЗ", модели "5201", завладел ею и покинул место преступления. Полицейские разыскали военного и открыли на него дело.

Что решил суд

Суд признал военного виновным по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Однако фигурант искренне раскаялся. Поэтому его освободить от 5 лет лишения свободы с испытанием сроком на полтора года.

Напомним, недавно мы писали о военном, который сбежал в СЗЧ по семейным обстоятельствам. А также о женщине, которая спасла мужчину от ТЦК.