Военный из Одесской области угнал автомобиль и попал в суд - какой приговор

Военнослужащий угнал машину на Одесчине — какое наказание суда
Военный из Одесской области угнал автомобиль, который находился на балансе учебного заведения. Однако правоохранители разыскали служащего, открыли уголовное производство и направили его в Березовский суд.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Нацгвардеец из Одесской области решил угнать автомобиль, который принадлежит Березовскому высшему профессиональному училищу государственного университета "Одесская политехника". Служащий взломал замок гаражного помещения, в котором находилась машина марки "ГАЗ", модели "5201", завладел ею и покинул место преступления. Полицейские разыскали военного и открыли на него дело.
Что решил суд
Суд признал военного виновным по ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Однако фигурант искренне раскаялся. Поэтому его освободить от 5 лет лишения свободы с испытанием сроком на полтора года.
Напомним, недавно мы писали о военном, который сбежал в СЗЧ по семейным обстоятельствам. А также о женщине, которая спасла мужчину от ТЦК.
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