Військовий з Одещини угнав автомобіль та потрапив до суду - який вирок

Військові в строю. Фото ілюстративне: Харківська обласна військова адміністрація

Військовий з Одещини угнав автомобіль, який знаходився на балансі учбового закладу. Однак правоохоронці розшукали службовця, відкрили кримінальне провадження та скерували його до Березівського суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Нацгвардієць з Одеської області вирішив угнати автомобіль, який належить Березівському вищому професійому училищу державного університету "Одеська політехніка". Службовець зламав замок гаражного приміщення, в якому знаходилась машина марки "ГАЗ", моделі "5201", заволодів ним та покинув місце злочину. Поліцейські розшукали військового та відкрили на нього справу.

Що вирішив суд

Суд визнав військового винним за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Однак фігурант щиро розкаявся. Тому його звільнити від 5 років позбавлення волі з випробуванням строком на півтора роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який втік у СЗЧ за сімейними обставинами. А також про жінку, яка врятувала чоловіка від ТЦК.