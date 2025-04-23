Жінка в Одесі намагалася врятувати водія авто від мобілізації - вирок суду

Блокпост на дорозі. Фото ілюстративне: Вільне радіо

Мешканка Болградського району напала на поліцейських під час затримання водія автівки. Завдяки цьому чоловіку вдалося втекти, однак на жінку відкрили кримінальне провадження та скерували його до Малиновського райсуду Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженка села Калча Болградського району разом з іншими людьми намагалася завадити поліцейським затримати водія "Газелі", який ухилявся від мобілізації. Вона тягнула правоохоронців, блокувала їх і намагалася звільнити чоловіка. Завдяки цьому військовозобов'язаному вдалося втекти. На жінку відкрили кримінальну справу, на суді вона щиро покаялася.

Що вирішив суд

Жінку визнали винною зач. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 342 КК України (опір співробітникам поліції за змовою осіб). Фігурантка має сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який збіг у СЗЧ за сімейними обставинами. А також про солдата, який ухилявся від сплати аліментів.