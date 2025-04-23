Женщина в Одессе пыталась спасти водителя авто от мобилизации - приговор суда

Блокпост на дороге. Фото иллюстративное: Свободное радио

Жительница Болградского района напала на полицейских во время задержания водителя автомобиля. Благодаря этому мужчине удалось скрыться, однако на женщину открыли уголовное производство и направили его в Малиновский райсуд Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженка села Калча Болградского района вместе с другими людьми пыталась помешать полицейским задержать водителя "Газели", который уклонялся от мобилизации. Она тянула правоохранителей, блокировала их и пыталась освободить мужчину. Благодаря этому военнообязанному удалось сбежать. На женщину открыли уголовное дело, на суде она искренне раскаялась.

Что решил суд

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление сотрудникам полиции по сговору лиц). Фигурантка должна заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который сбежал в СЗЧ по семейным обстоятельствам. А также о солдате, который уклонялся от уплаты алиментов.