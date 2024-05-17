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Свободное судоходство и безопасность Одессы — Зеленский обозначил цели Украины

17 мая 2024 15:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Свободное судоходство и безопасность Одессы — Зеленский обозначил цели Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Президент Украины Владимир Зеленский определил ключевые цели Украины на саммите мира, который состоится в Швейцарии. Среди приоритетов — безопасность жителей Одессы и южных регионов, а также свободное судоходство.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами, передает "Украинская правда".

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Безопасность судоходства

По словам Зеленского, Украина стремится получить обратный ответ от партнеров, который обеспечит энергетическую и ядерную безопасность. Это позволит подготовиться к предстоящей зиме и обеспечит безопасную перевозку грузов по украинским морским путям.

"Хотим обеспечить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это также безопасность людей в Одессе и в целом на Юге. Потому что они бьют по портам — это и инфраструктура, и море, и экономика" , — отметил президент Украины.

Кроме того, вопрос безопасности касается не только Одессы, но всего южного региона, поскольку российские обстрелы портов влияют на инфраструктуру, море и экономику.

Работа гуманитарного коридора

Мы писали ранее, что гуманитарный коридор по Черному морю функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Мы писали, что стратегическое значение портов для Украины становится центральной темой и причиной желания россиян захватить Одессу. Ведь именно порты Большой Одессы важный торговый узел с иностранными партнерами.

Добавим, что Припортовую инфраструктуру Одесчины Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский
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Черное море
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безопасность

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