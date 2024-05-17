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Вільне судноплавство та безпека Одеси — Зеленський окреслив цілі України

17 травня 2024 15:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вільне судноплавство та безпека Одеси — Зеленський окреслив цілі України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Президент України Володимир Зеленський визначив ключові цілі України на Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Серед пріоритетів — безпека жителів Одеси та південних регіонів, а також вільне судноплавство.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресзустрічі із журналістами, передає "Українська правда"

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За словами Зеленського, Україна прагне отримати зворотню відповідь від партнерів, яка забезпечить енергетичну та ядерну безпеку. Це дозволить  підготуватися до майбутньої зими та забезпечить безпечне перевезення вантажів українськими морськими шляхами.

"Хочемо забезпечити вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це також безпека людей в Одесі та загалом на Півдні. Тому що вони б'ють по портах — це і інфраструктура, і море, і економіка", —зазначив президент України. 

Крім того, питання безпеки стосується не лише Одеси, але й усього південного регіону, оскільки російські обстріли портів впливають на інфраструктуру, море та економіку.

Робота гуманітарного коридору 

Ми писали раніше, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Також ми писали, що стратегічне значення портів для України стає центральною темою та причиною бажання росіян захопити Одесу. Адже саме порти Великої Одеси — важливий торгівельний вузол із іноземними партнерами. 

Додамо, що припортову інфраструктуру Одещини Росія обстрілювала понад 200 разів за період повномасштабного вторгнення.

Володимир Зеленський
Одеса
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переговори
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