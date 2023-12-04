Требовали деньги с уклонистов — в Одессе задержали псевдоработников СБУ

СБУ задержала мошенников. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе преступную группировку, которая выдавала себя за правоохранителей. Банда рэкетиров брала "дань" с потенциальных призывников за отсрочку от службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали мошеннической схемы

Злоумышленники выдавали себя за должностных лиц Службы безопасности и военкомата и "выбивали" деньги из мужчин призывного возраста и обещали им не открывать уголовное производство по уклонению от мобилизации.

За свои "услуги" они просили по 20 тысяч долларов с человека. Задержать банду преступников удалось во время очередной "схемы".

Какое наказание грозит

Все злоумышленники сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, которые освобождали от службы в армии.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.